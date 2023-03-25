Натомість з ракетами усе дуже туго, "Калібри" не застосовуються. Про це військовий експерт Олег Жданров сказав у стрімі на своєму ютубі, повідомляє 24 Канал.

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Як боротися з керованими бомбами

Жданов констатував: на жаль, у Росії також є можливість зробити звичайну авіаційну бомбу плануючою. Характеристики приблизно такі самі, як у бомб GLSDB, що нам передають США. Висота скидування – від 10 до 14 кілометрів. Дальність планування – до 70 кілометрів.

Саме такою зброєю ворог атакував Сумщину уночі 24 березня. Десять винищувачів здійснили пуск 11 керованих бомб та однієї ракети Х-31П по Сумській області.

Нагадаю, що Х-31П протирадіолокаційна ракета, що призначена для знищення радіолокаційних станцій систем ППО середнього й дальнього радіуса дії. Навіть така ракета була застосована. Наскільки я розумію, з 11 бомб усі досягли своїх цілей. Нове завдання наших Повітряних сил – навчитися збивати ці плануючі бомби,

– наголошує військовий експерт.

За словами Жданова, найбільш ефективний спосіб боротьби з цими бомбами є зенітно-артилерійські системи (кулемети й гармати) й тактичні засоби ("Тунгуска", "Шилка", "Гепард").

Противник удосконалюється

Крім того, ворог атакував Кривий Ріг "Шахідами". Зафіксовано п'ять прильотів з шести.

Зважаючи на результат, на жаль, ворог також навчається. Програмування польотів "Шахідів" вдосконалюється. Вони вивчають райони можливого розташування наших систем ППО і стараються програмувати політ на мінімальних висотах і обирати маршрут так, щоб він був у мертвій зони наших радіолокаційних станцій,

– пояснив Жданов.

Так, з оголошенням повітряної тривоги потрібно покладатися на сили й засоби, які розташовані на місцях.

Жданов про те, як боротися з керованими бомбами: дивіться відео

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