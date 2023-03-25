Натомість з ракетами усе дуже туго, "Калібри" не застосовуються. Про це військовий експерт Олег Жданров сказав у стрімі на своєму ютубі, повідомляє 24 Канал.
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Як боротися з керованими бомбами
Жданов констатував: на жаль, у Росії також є можливість зробити звичайну авіаційну бомбу плануючою. Характеристики приблизно такі самі, як у бомб GLSDB, що нам передають США. Висота скидування – від 10 до 14 кілометрів. Дальність планування – до 70 кілометрів.
Саме такою зброєю ворог атакував Сумщину уночі 24 березня. Десять винищувачів здійснили пуск 11 керованих бомб та однієї ракети Х-31П по Сумській області.
Нагадаю, що Х-31П протирадіолокаційна ракета, що призначена для знищення радіолокаційних станцій систем ППО середнього й дальнього радіуса дії. Навіть така ракета була застосована. Наскільки я розумію, з 11 бомб усі досягли своїх цілей. Нове завдання наших Повітряних сил – навчитися збивати ці плануючі бомби,
– наголошує військовий експерт.
За словами Жданова, найбільш ефективний спосіб боротьби з цими бомбами є зенітно-артилерійські системи (кулемети й гармати) й тактичні засоби ("Тунгуска", "Шилка", "Гепард").
Противник удосконалюється
Крім того, ворог атакував Кривий Ріг "Шахідами". Зафіксовано п'ять прильотів з шести.
Зважаючи на результат, на жаль, ворог також навчається. Програмування польотів "Шахідів" вдосконалюється. Вони вивчають райони можливого розташування наших систем ППО і стараються програмувати політ на мінімальних висотах і обирати маршрут так, щоб він був у мертвій зони наших радіолокаційних станцій,
– пояснив Жданов.
Так, з оголошенням повітряної тривоги потрібно покладатися на сили й засоби, які розташовані на місцях.
Жданов про те, як боротися з керованими бомбами: дивіться відео
В ОК "Південь" попередили про високу загрозу удару з моря
- Корабельне угруповання ворога в Чорному морі на ранок 25 березня зменшено до 10 одиниць. Попри це, залишається висока ракетна загроза.
- Як зауважила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, надводні ракетоносії завели в пункти базування. Вона попередила, що на бойовому чергуванні залишаються 2 підводних ракетоносії. Загальний залп "Калібрів" там може бути до 8 ракет.
- Тому загроза ракетної небезпеки залишається досить високою. Перед цим ворог активно дорозвідував цілі. Гуменюк припускає, що росіяни можуть економити "Калібри", оскільки це високоточна зброя, яку можуть застосовувати по конкретних цілях.