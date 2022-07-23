росія цинічно заявила Туреччині, що не має жодного стосунку до удару по порту Одеси

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар поспілкувався з українською та російською сторонами щодо ситуації у порту Одеси. кремль цинічно заявив, що жодним чином не причетний до ракетного удару.

Річ у тім, що "приліт" трапився вже наступного дня після підписання у Стамбулі окремих угод ООН і Туреччини з росією та Україною щодо безпечного експорту українського зерна Чорним морем. Акар запевнив, що, попри інцидент, координація Туреччини з росією та Україною у межах домовленостей триватиме.

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Міністр оборони Туреччини поспілкувався з представниками України і росії щодо "прильоту" по Одеському порту

За словами Акара, Туреччина отримала інформацію, що вранці в Одесі було чутно вибухи. Турецький міністр поспілкувався телефоном з Олексієм Резніковим та Олександром Кубраковим, які уточнили, що зафіксовано ракетний удар по Одеському порту.

Вони (міністри оборони та інфраструктури України – ред. 24 канал) заявили, що одна з ракет влучила поблизу одного із зерносховищ на території порту. Проте негативних наслідків для вантажопідйомників та можливостей доків немає, і діяльність порту може продовжуватись,

– повідомив Хулусі Акар.

росія заявила, що начебто не причетна до ракетного удару

У кремлі Акару цинічно заявили, що росія буцімто не має жодного стосунку до атаки по Одеському порту й "детально розглядає інцидент". За словами турецького міністра, удар одразу після підписання Стамбульської зернової угоди сильно занепокоїв Міноборони Туреччини.

Однак ми продовжуємо виконувати свої обов'язки у межах угоди, укладеної вчора (22 липня – ред. 24 канал). На своїх зустрічах ми закликаємо сторони спокійно і терпляче продовжувати співпрацювати у цьому напрямку,

– заявив турецький посадовець.

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Хулусі Акар наголосив, що реалізація зернової угоди та безпечний експорт українського зерна є очікуваними для усього світу. За його словами, вже зараз підписання угоди спричинило падіння цін на продовольство у глобальному масштабі.

Наша координація з росією та Україною триватиме, вона продовжується. Наші обов'язки, прописані у меморандумі про взаєморозуміння, підписаному вчора, виконані, і ми продовжимо їх виконувати. Ми хочемо, щоб подібні інциденти були швидко відкинуті у бік, і щоб роботи розпочалися якомога швидше, відповідно до домовленості, якої ми досягли,

– підсумував Акар.

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