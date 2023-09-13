Потрібні жорсткіші санкції: NYT пише, що виробництво ракет у Росії перевищило довоєнний рівень

Чим ближче до зими, тим більше розмов про ракетний потенціал Росії та можливі атаки на енергоінфраструктуру України. До того ж західні аналітики стверджують, що Кремль міг суттєво інтенсифікувати виробництво озброєння за останній період.

Варто зауважити, що ворожій державі вдається нарощувати арсенали, попри санкції. Водночас Україна потребує більше систем ППО від західних партнерів, адже стає вкрай вразливою до російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

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Росія, ракети і санкції

Як пишуть у The New York Times, санкційні обмежені, накладені після 24 лютого 2022 року, щонайменше пів року стримували виробництво ракет у Росії. Однак уже до кінця року Кремль почав набирати обертів у виконанні оборонних замовлень.

Виробництво ракет у Росії зараз перевищує довоєнний рівень. Менш ніж за рік після початку вторгнення Москва відновила торгівлю критично важливими компонентами (для ракет – 24 Канал), спрямувавши їх через такі країни, як Вірменія та Туреччина. Захід намагався обмежити експорт чіпів до Росії, однак це зробити не так просто,

– йдеться у матеріалі.

Разом з тим у Міноборони США, як стверджують аналітики, шукають шляхи, аби допомогти Україні пережити зиму з теплом і світлом. Власне, йдеться насамперед про постачання систем ППО, які могли б захисти об'єкти критичної інфраструктури.

Позиція України

В одному з нещодавніх звернень президент Зеленський наголосив, що санкційний наступ Заходу на Росію має відновитись. За його словами, пауза у введенні нових обмежень затягнулась на занадто довгий час і це є загрозливим для нашої держави.

Також українські дипломати працюють над тим, аби більше озброєння отримували Збройні Сили. Окрім систем ППО, на порядку денному – далекобійні ракети. Як зазначив глава МЗС Кулеба, є певні просування стосовно ракет Taurus.