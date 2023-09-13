Требуются более жесткие санкции: NYT пишет, что производство ракет в России превысило довоенный уровень

Чем ближе к зиме, тем больше разговоров о ракетном потенциале России и возможных атаках на энергоинфраструктуру Украины. К тому же, западные аналитики утверждают, что Кремль мог существенно интенсифицировать производство вооружения за последний период.

Следует заметить, что вражескому государству удается наращивать арсеналы, несмотря на санкции. В то же время Украина нуждается в системах ПВО от западных партнеров, ведь становится крайне уязвимой к российским ударам по энергетической инфраструктуре.

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Россия, ракеты и санкции

Как пишут в The New York Times, санкционные ограничения, наложенные после 24 февраля 2022 года, не менее полугода сдерживали производство ракет в России. Однако уже к концу года Кремль начал набирать обороты в исполнении оборонных заказов.

Производство ракет в России сейчас превышает довоенный уровень. Менее чем через год после начала вторжения Москва возобновила торговлю критически важными компонентами (для ракет – 24 Канал), направив их через такие страны как Армения и Турция. Запад пытался ограничить экспорт чипов в Россию, однако это сделать не так просто,

– говорится в материале.

Вместе с тем, в минобороны США, как утверждают аналитики, ищут пути, чтобы помочь Украине пережить зиму с теплом и светом. Собственно, речь идет прежде всего о поставках систем ПВО, которые могли бы защитить объекты критической инфраструктуры.

Позиция Украины

В одном из недавних обращений президент Зеленский подчеркнул, что санкционное наступление Запада на Россию должно возобновиться. По его словам, пауза в наложении новых ограничений затянулась на слишком долгое время и это угрожает нашему государству.

Также украинские дипломаты работают над тем, чтобы большее вооружение получали Вооруженные. Силы. Кроме систем ПВО, на повестке дня – дальнобойные ракеты. Как отметил глава МИД Кулеба, есть определенные продвижения по ракетам Taurus.