Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его мнению, использование этих ракет не свидетельствует о ядерных угрозах.

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Какое оружие применили оккупанты

В ночь на 9 июня оккупанты испытали против Украины новую тактику воздушных ударов. Среди прочего россияне использовали Х-55 – ракету, способную нести ядерную боеголовку. Силы ПВО сбили 4 из 6 ракет оккупантов. Ядерной боеголовки на них не было.

"Для того чтобы запустить ракету без боеголовки, на ее место заливают бетон. Это нужно для центровки и стабильного полета Х-55", – пояснил военный эксперт.

Зачем Россия использует советскую ракету

Первая причина использования Х-55 без ядерного заряда состоит в том, что эту ракету уже очень давно нужно было утилизировать. Именно это и делают россияне, направляя ее в Украину, считает Свитан.

Вторая причина: запуск Х-55 заставляет нас использовать свои собственные ракеты для ее перехвата. Таким образом, враг истощает нашу ПВО, не тратя более современных боеприпасов.

Кроме того, россияне могут прокладывать маршрут для других ракет, запуская пустую Х-55. Это помогает выявить, какие именно места прикрывает украинское ПВО, и, если ракету сбивают, для следующей чертят другой маршрут.

Обратите внимание! Этой весной одна из российских Х-55 залетела на территорию Польши. По мнению Свитана, это было ярким примером использования небоевой ракеты для маршрутизации.

Роман Свитан о применении Россией Х-55: смотрите видео

Что известно о российских ракетах