Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. На його думку, використання цих ракет ніяк не свідчить про ядерні погрози.
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Яку зброю застосували окупанти
У ніч на 9 червня окупанти випробували проти України нову тактику повітряних ударів. Серед іншого, росіяни використали Х-55 – ракету, здатну нести ядерну боєголовку. Сили ППО збили 4 з 6 ракет окупантів. Ядерної боєголовки на них не було.
"Для того, щоб запустити ракету без боєголовки, на її місце заливають бетон. Це потрібно для центрування та стабільного польоту Х-55", – пояснив військовий експерт.
Навіщо Росія використовує радянську ракету
Найперша причина використання Х-55 без ядерного заряду полягає в тому, що цю ракету вже дуже давно потрібно було утилізувати. Саме це і роблять росіяни, коли направляють її в Україну, вважає Світан.
Друга причина: запуск Х-55 змушує нас використовувати свої власні ракети для її збиття. У такий спосіб ворог виснажує нашу ППО, не витрачаючи більш сучасних боєприпасів.
Крім того, росіяни можуть прокладати маршрут для інших ракет, запускаючи порожню Х-55. Це допомагає виявити, які саме місця прикриває українська ППО, і, якщо ракету збивають, для наступної креслять інший маршрут.
Роман Світан про застосування Росією Х-55: дивіться відео
Що відомо про російські ракети
- Х-55 спроєктована на початку 1980-х років для атаки на стаціонарні наземні цілі. Її запускають зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 та Ту-160.
- Найсучаснішими ракетами Росії вважаються "Калібр", "Іскандер" та "Кинджал". Однак ППО Києва показала проти них дуже високу ефективність.
- Основною ж проблемою для нашої ППО залишаються С-300 та "Шахеди". Однак Збройні Сили продовжують шукати способи їх зупиняти.