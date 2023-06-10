Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. На його думку, використання цих ракет ніяк не свідчить про ядерні погрози.

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Яку зброю застосували окупанти

У ніч на 9 червня окупанти випробували проти України нову тактику повітряних ударів. Серед іншого, росіяни використали Х-55 – ракету, здатну нести ядерну боєголовку. Сили ППО збили 4 з 6 ракет окупантів. Ядерної боєголовки на них не було.

"Для того, щоб запустити ракету без боєголовки, на її місце заливають бетон. Це потрібно для центрування та стабільного польоту Х-55", – пояснив військовий експерт.

Навіщо Росія використовує радянську ракету

Найперша причина використання Х-55 без ядерного заряду полягає в тому, що цю ракету вже дуже давно потрібно було утилізувати. Саме це і роблять росіяни, коли направляють її в Україну, вважає Світан.

Друга причина: запуск Х-55 змушує нас використовувати свої власні ракети для її збиття. У такий спосіб ворог виснажує нашу ППО, не витрачаючи більш сучасних боєприпасів.

Крім того, росіяни можуть прокладати маршрут для інших ракет, запускаючи порожню Х-55. Це допомагає виявити, які саме місця прикриває українська ППО, і, якщо ракету збивають, для наступної креслять інший маршрут.

Зверніть увагу! Цієї весни одна з російських Х-55 залетіла на територію Польщі. На думку Світана, це було яскравим прикладом використання небойової ракети для маршрутизації.

Роман Світан про застосування Росією Х-55: дивіться відео

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