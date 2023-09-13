Варто зауважити, що ворожій державі вдається нарощувати арсенали, попри санкції. Водночас Україна потребує більше систем ППО від західних партнерів, адже стає вкрай вразливою до російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

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Росія, ракети і санкції

Як пишуть у The New York Times, санкційні обмежені, накладені після 24 лютого 2022 року, щонайменше пів року стримували виробництво ракет у Росії. Однак уже до кінця року Кремль почав набирати обертів у виконанні оборонних замовлень.

Виробництво ракет у Росії зараз перевищує довоєнний рівень. Менш ніж за рік після початку вторгнення Москва відновила торгівлю критично важливими компонентами (для ракет – 24 Канал), спрямувавши їх через такі країни, як Вірменія та Туреччина. Захід намагався обмежити експорт чіпів до Росії, однак це зробити не так просто,

– йдеться у матеріалі.

Разом з тим у Міноборони США, як стверджують аналітики, шукають шляхи, аби допомогти Україні пережити зиму з теплом і світлом. Власне, йдеться насамперед про постачання систем ППО, які могли б захисти об'єкти критичної інфраструктури.

Зверніть увагу! Лейтмотивом у The New York Times звучить посил, що Кремлю вдалось перебудувати економіку на воєнні рейки, адаптуватись до санкцій та виробляти озброєння. Скажімо, з посиланням на анонімні джерела журналісти констатують, що зараз на складах Росії більше ракет повітряного базування типу Х-55, аніж було до початку вторгнення.

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