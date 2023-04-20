"Треба ставити питання руба": чи стане "Рамштайн-11" ракетно-авіаційним

У Німеччині 21 квітня відбудеться засідання у форматі "Рамштайн". Та він може бути ракетно-авіаційним.

Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що на нього очікували ще в лютому.

Дивіться також "Великий вибух" – чого Захід очікує від контрнаступу ЗСУ: що про Україну пишуть західні ЗМІ

"Я думаю, що буде ракетно-авіаційний. Той, який ми з вами очікували в лютому. Казали, що, якщо січневий був танко-артилерійський, то в лютому повинен бути ракетно-авіаційний", – заявив він.

На думку військового експерта, Україна вже прийшла до цього.

Чого очікувати від наступної зустрічі у форматі "Рамштайн": дивіться відео

Але треба дійсно ставити питання руба – в тому сенсі, що і ракети систем ППО закінчуються. А вони є навіть у країн-членів НАТО. І деякі країни їх виробляють,

– наголосив він.

Жданов переконаний, що нині варто розбиратися з ракетним озброєнням і з авіацією.

"Адже, якщо ми говоримо про контрнаступ, то прикриття з повітря й далекобійні засоби ураження противника – це, я б сказав, обов'язкова умова успіху контрнаступу", – заявив військовий експерт.

Що очікувати від "Рамштайну": головне