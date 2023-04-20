"Треба ставити питання руба": чи стане "Рамштайн-11" ракетно-авіаційним
У Німеччині 21 квітня відбудеться засідання у форматі "Рамштайн". Та він може бути ракетно-авіаційним.
Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що на нього очікували ще в лютому.
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"Я думаю, що буде ракетно-авіаційний. Той, який ми з вами очікували в лютому. Казали, що, якщо січневий був танко-артилерійський, то в лютому повинен бути ракетно-авіаційний", – заявив він.
На думку військового експерта, Україна вже прийшла до цього.
Чого очікувати від наступної зустрічі у форматі "Рамштайн": дивіться відео
Але треба дійсно ставити питання руба – в тому сенсі, що і ракети систем ППО закінчуються. А вони є навіть у країн-членів НАТО. І деякі країни їх виробляють,
– наголосив він.
Жданов переконаний, що нині варто розбиратися з ракетним озброєнням і з авіацією.
"Адже, якщо ми говоримо про контрнаступ, то прикриття з повітря й далекобійні засоби ураження противника – це, я б сказав, обов'язкова умова успіху контрнаступу", – заявив військовий експерт.
Що очікувати від "Рамштайну": головне
- Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Україна почала готуватися до зустрічі у форматі "Рамштайн". Глава держави зауважив, що Київ очікує від партнерів ґрунтовних рішень, які будуть відповідати перспективам на полі бою.
- Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що пріоритети нашої держави на черговому засіданні контактної групи з оборони України на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині будуть незмінними.
- Мовиться про системи протиповітряної оборони, зокрема, винищувачі. Другий пріоритет – броньована техніка та снаряди для важкої артилерії 155 калібру. Третій – засоби радіоелектронної боротьби, дрони та антидрони.