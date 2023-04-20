"Надо ставить вопрос ребром": станет ли "Рамштайн-11" ракетно-авиационным

В Германии 21 апреля состоится заседание в формате "Рамштайн". Но он может быть ракетно-авиационным.

Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что его ожидали еще в феврале.

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"Я думаю, что будет ракетно-авиационный. Тот, который мы с вами ожидали в феврале. Говорили, что если январский был танко-артиллерийский, то в феврале должен быть ракетно-авиационный", – заявил он.

По мнению военного эксперта, Украина уже пришла к этому.

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Но надо действительно задавать вопрос ребром – в том смысле, что и ракеты систем ПВО заканчиваются. А они даже у стран-членов НАТО. И некоторые страны их производят,

– подчеркнул он.

Жданов убежден, что сейчас следует разбираться с ракетным вооружением и авиацией.

"Ведь, если мы говорим о контрнаступлении, то прикрытие с воздуха и дальнобойные средства поражения противника – это, я бы сказал, обязательное условие успеха контрнаступления", – заявил военный эксперт.

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