"Надо ставить вопрос ребром": станет ли "Рамштайн-11" ракетно-авиационным
В Германии 21 апреля состоится заседание в формате "Рамштайн". Но он может быть ракетно-авиационным.
Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что его ожидали еще в феврале.
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"Я думаю, что будет ракетно-авиационный. Тот, который мы с вами ожидали в феврале. Говорили, что если январский был танко-артиллерийский, то в феврале должен быть ракетно-авиационный", – заявил он.
По мнению военного эксперта, Украина уже пришла к этому.
Чего ждать от следующей встречи в формате "Рамштайн": смотрите видео
Но надо действительно задавать вопрос ребром – в том смысле, что и ракеты систем ПВО заканчиваются. А они даже у стран-членов НАТО. И некоторые страны их производят,
– подчеркнул он.
Жданов убежден, что сейчас следует разбираться с ракетным вооружением и авиацией.
"Ведь, если мы говорим о контрнаступлении, то прикрытие с воздуха и дальнобойные средства поражения противника – это, я бы сказал, обязательное условие успеха контрнаступления", – заявил военный эксперт.
Что ожидать от "Рамштайна": главное
- Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что Украина начала готовиться ко встрече в формате "Рамштайн". Глава государства отметил, что Киев ожидает от партнеров основательных решений, которые будут соответствовать перспективам на поле боя.
- Ранее министр обороны Алексей Резников заявлял, что приоритеты нашего государства на очередном заседании контактной группы по обороне Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии будут неизменными.
- Речь идет о системах противовоздушной обороны, в частности, истребителях. Второй приоритет – бронированная техника и снаряды для тяжелой артиллерии 155 калибра. Третий – средства радиоэлектронной борьбы, дроны и антидроны.