Разумков вважає, що Україні потрібен закон про лобізм

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що відносини між великим бізнесом та державою потрібно урегулювати. Хорошим механізмом чого міг би бути закон про лобізм.
Як приклад успішного співжиття бізнесу і держави без зловживань Разумков назвав США. Він зазначив, що закон, який діє у штатах варто б взяти на озброєння.
Тим часом Закон про доступне житло для українців почав діяти: що він передбачає
Закон про лобізм
Спікер Верховної Ради вважає, що закон про лобізм в Україні дозволить врегулювати "слизькі питання", щоб усе було за законом.
Він наголосив, що підтримує контакти із представниками великого бізнесу. Якщо це буде передбачати закон і якщо у таких контактах немає корупційної складової, то, на його думку, це нормально. Оскільки у діалозі з суспільством, влада відповідає і вирішує насущні питання.
Це так званий відкритий лобізм або відкрита співпраця органів державної влади з бізнесом. У нашому розумінні лобізм – це погано, гарний приклад є у Сполучених Штатах Америки,
– додав Разумков.
Що таке лобізм, лобіювання?Це цілеспрямований легальний або нелегальний вплив на представників державної влади та місцевого самоврядування. Спрямований він від імені іншої особи, організації або групи. Мета лобіювання – закріпити власні інтереси чи інтереси клієнтів в управлінських рішеннях.
Дані з Вікіпедії
Голова Верховної Ради додав: треба боротися з олігархізацією. "Про це ми багато з вами говорили ще навіть до того, як я потрапив до стін Верховної Ради. Тут позиції не змінилися… Усі повинні слідувати закону і правила повинні бути одні для всіх", – зазначив Разумков.
Законопроєкт про деолігархізацію: що відомо
- Одним із кроків упорядкування впливу великого бізнесу на політику в Офісі Президента та в РНБО називають деолігархізацію, яку необхідно провести.
- Володимир Зеленський 15 квітня під час засідання Ради нацбезпеки й оборони ініціював створення нового законопроєкту про статус олігарха в Україні. Президент зауважив, що наразі питання деолігархізації є одним з пріоритетних в державі.
- 27 травня ЗМІ опублікували текст законопроєкту щодо олігархів. Згідно з документом олігархом є людина, яка одночасно бере участь у політичному житті, має значний вплив на ЗМІ та здійснює контроль значної за обсягом господарської діяльності.
- Офіційного тексту документу наразі немає.