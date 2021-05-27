Разумков считает, что Украине нужен закон о лоббизме

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что отношения между крупным бизнесом и государством нужно урегулировать. Хорошим механизмом чего мог бы быть закон о лоббизме.
В качестве примера успешного сожительства бизнеса и государства без злоупотреблений Разумков назвал США. Он отметил, что закон, который действует в штатах стоило бы взять на вооружение.
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Закон о лоббизме
Спикер Верховной Рады считает, что закон о лоббизме в Украине позволит урегулировать "скользкие вопросы", чтобы все было по закону.
Он отметил, что поддерживает контакты с представителями крупного бизнеса. Если это будет предусматривать закон и если в таких контактах нет коррупционной составляющей, то, по его мнению, это нормально. Поскольку в диалоге с обществом, власть отвечает и решает насущные вопросы.
Это так называемый открытый лоббизм или открытое сотрудничество органов государственной власти с бизнесом. В нашем понимании лоббизм – это плохо, хороший пример есть в Соединенных Штатах Америки,
– добавил Разумков.
Что такое лоббизм, лоббирование?
Это целенаправленное легальное или нелегальное влияние на представителей государственной власти и местного самоуправления. Направлен он от имени другого лица, организации или группы. Цель лоббирования – закрепить собственные интересы или интересы клиентов в управленческих решениях.
Данные из Википедии
Председатель Верховной Рады добавил: надо бороться с олигархизацией. "Об этом мы много с вами говорили еще до того, как я попал в стены Верховной Рады. Здесь позиции не изменились... Все должны следовать закону и правила должны быть одни для всех", – отметил Разумков.
Законопроект о деолигархизации: что известно
- Одним из шагов упорядочения влияния крупного бизнеса на политику в Офисе Президента и в СНБО называют деолигархизацию, которую необходимо провести.
- Владимир Зеленский 15 апреля во время заседания Совета нацбезопасности и обороны инициировал создание нового законопроекта о статусе олигарха в Украине. Президент отметил, что сейчас вопрос деолигархизации является одним из приоритетных в государстве.
- 27 мая СМИ опубликовали текст законопроекта касательно олигархов. Согласно документу олигархом является человек, который одновременно участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на СМИ и осуществляет контроль значительной по объему хозяйственной деятельности.
- Официального текста документа пока нет.