Разумков считает, что Украине нужен закон о лоббизме

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что отношения между крупным бизнесом и государством нужно урегулировать. Хорошим механизмом чего мог бы быть закон о лоббизме.

В качестве примера успешного сожительства бизнеса и государства без злоупотреблений Разумков назвал США. Он отметил, что закон, который действует в штатах стоило бы взять на вооружение.

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Закон о лоббизме

Спикер Верховной Рады считает, что закон о лоббизме в Украине позволит урегулировать "скользкие вопросы", чтобы все было по закону.

Он отметил, что поддерживает контакты с представителями крупного бизнеса. Если это будет предусматривать закон и если в таких контактах нет коррупционной составляющей, то, по его мнению, это нормально. Поскольку в диалоге с обществом, власть отвечает и решает насущные вопросы.

Это так называемый открытый лоббизм или открытое сотрудничество органов государственной власти с бизнесом. В нашем понимании лоббизм – это плохо, хороший пример есть в Соединенных Штатах Америки,

– добавил Разумков.

Что такое лоббизм, лоббирование? Это целенаправленное легальное или нелегальное влияние на представителей государственной власти и местного самоуправления. Направлен он от имени другого лица, организации или группы. Цель лоббирования – закрепить собственные интересы или интересы клиентов в управленческих решениях. Данные из Википедии

Председатель Верховной Рады добавил: надо бороться с олигархизацией. "Об этом мы много с вами говорили еще до того, как я попал в стены Верховной Рады. Здесь позиции не изменились... Все должны следовать закону и правила должны быть одни для всех", – отметил Разумков.

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