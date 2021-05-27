Як приклад успішного співжиття бізнесу і держави без зловживань Разумков назвав США. Він зазначив, що закон, який діє у штатах варто б взяти на озброєння.

Тим часом Закон про доступне житло для українців почав діяти: що він передбачає

Закон про лобізм

Спікер Верховної Ради вважає, що закон про лобізм в Україні дозволить врегулювати "слизькі питання", щоб усе було за законом.

Він наголосив, що підтримує контакти із представниками великого бізнесу. Якщо це буде передбачати закон і якщо у таких контактах немає корупційної складової, то, на його думку, це нормально. Оскільки у діалозі з суспільством, влада відповідає і вирішує насущні питання.

Це так званий відкритий лобізм або відкрита співпраця органів державної влади з бізнесом. У нашому розумінні лобізм – це погано, гарний приклад є у Сполучених Штатах Америки,

– додав Разумков.

Що таке лобізм, лобіювання? Це цілеспрямований легальний або нелегальний вплив на представників державної влади та місцевого самоврядування. Спрямований він від імені іншої особи, організації або групи. Мета лобіювання – закріпити власні інтереси чи інтереси клієнтів в управлінських рішеннях.



Дані з Це цілеспрямований легальний або нелегальний вплив на представників державної влади та місцевого самоврядування. Спрямований він від імені іншої особи, організації або групи. Мета лобіювання – закріпити власні інтереси чи інтереси клієнтів в управлінських рішеннях.Дані з Вікіпедії

Голова Верховної Ради додав: треба боротися з олігархізацією. "Про це ми багато з вами говорили ще навіть до того, як я потрапив до стін Верховної Ради. Тут позиції не змінилися… Усі повинні слідувати закону і правила повинні бути одні для всіх", – зазначив Разумков.

Законопроєкт про деолігархізацію: що відомо