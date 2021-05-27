Закон передбачає появу в Україні нового відомства – ПрАТ "Укрфінжитло". Міністерство фінансів володітиме 100% його акцій.

Зауважте Українці все охочіше беруть кредити, – Нацбанк

У документі мовиться, що мета "Укрфінжитло" – "забезпечити функціонування ринку іпотечного кредитування, сприяння та впровадження кредитів, забезпечення українців житлом, а також одержання прибутку від провадження господарської діяльності".

За даними Міністерства фінансів, станом на 2021 рік лише на житловому обліку перебувають понад 650 тисяч сімей. З них понад 100 тисяч – родини державних службовців. Окрім того, підтримки з боку держави потребують приблизно 1,5 мільйона переселенців з окупованого Криму та Донбасу.

Документ також містить низку доповнень. Зокрема, до Бюджету-2021 вносяться зміни – збільшення граничного розміру державного боргу на 20 мільярдів гривень.

Міністерство фінансів на цю суму випустить облігації внутрішньої державної позики. Згодом на них у держвласність придбають акції додаткової емісії "Укрфінжитла".

У кампанії також візьме участь Державна іпотечна установа.

Зверніть увагу! У "Слузі народу" наголосили, що "Укрфінжитло" фактично буде посередником між банком та населенням.