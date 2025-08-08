Україна активно вдосконалює технології дронів-перехоплювачів для протидії російським "Шахедам". Однак поява реактивних дронів ставить перед розробниками нові виклики.

Чи можуть дрони-перехоплювачі протидіяти швидкісним БпЛА та які технології для цього потрібні – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Чи можливо перехоплювати реактивні "Шахеди"?

Так звані реактивні "Шахеди" – це модифікація іранських дронів із реактивним двигуном, які здатні розганятися до 500 – 700 кілометрів на годину. Такі безпілотники ворог запускає на великих висотах і швидкостях.

За словами фахівців, проти них наразі майже немає ефективних рішень – звичайні перехоплювачі не встигають за такими цілями.

До прикладу, якщо дрон SkyLock ще здатний ефективно перехоплювати стандартні "Шахеди", то для боротьби з новими БпЛА потрібні інші рішення – із вищою швидкістю перехоплення, точнішою навігацією та більшою автоматизацією всього процесу.

Водночас в РНБО заявляють про наявні рішення й для реактивних "Шахедів".

Від реактивних "Шахедів" також є перехоплювачі, тому коли ширяться в пабліках різні історії про "все пропало" – нічого не пропало. Є певні розробки, про які думаю повідомлять у слушний момент,

– повідомив керівник Центру протидії дезінформації АндріЙ Коваленко.

Фахівці, дотичні до створення ще одного дрона-перехоплювача "Багнет AA", оцінюють, що для надійного захисту від масованих атак "Шахедів" Україні може знадобитися до 3 тисяч перехоплювачів щодня на всіх напрямках.