"Є певні розробки": чи можуть дрони-перехоплювачі знищувати реактивні "Шахеди"
- Україна вдосконалює дрони-перехоплювачі для протидії реактивним "Шахедам", але звичайні моделі не можуть встигати за їх швидкістю.
- РНБО заявляє про наявність рішень для перехоплення реактивних безпілотників.
Україна активно вдосконалює технології дронів-перехоплювачів для протидії російським "Шахедам". Однак поява реактивних дронів ставить перед розробниками нові виклики.
Чи можуть дрони-перехоплювачі протидіяти швидкісним БпЛА та які технології для цього потрібні – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Чи можливо перехоплювати реактивні "Шахеди"?
Так звані реактивні "Шахеди" – це модифікація іранських дронів із реактивним двигуном, які здатні розганятися до 500 – 700 кілометрів на годину. Такі безпілотники ворог запускає на великих висотах і швидкостях.
За словами фахівців, проти них наразі майже немає ефективних рішень – звичайні перехоплювачі не встигають за такими цілями.
До прикладу, якщо дрон SkyLock ще здатний ефективно перехоплювати стандартні "Шахеди", то для боротьби з новими БпЛА потрібні інші рішення – із вищою швидкістю перехоплення, точнішою навігацією та більшою автоматизацією всього процесу.
Водночас в РНБО заявляють про наявні рішення й для реактивних "Шахедів".
Від реактивних "Шахедів" також є перехоплювачі, тому коли ширяться в пабліках різні історії про "все пропало" – нічого не пропало. Є певні розробки, про які думаю повідомлять у слушний момент,
– повідомив керівник Центру протидії дезінформації АндріЙ Коваленко.
Фахівці, дотичні до створення ще одного дрона-перехоплювача "Багнет AA", оцінюють, що для надійного захисту від масованих атак "Шахедів" Україні може знадобитися до 3 тисяч перехоплювачів щодня на всіх напрямках.