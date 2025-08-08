Про це мовиться в матеріалі 24 Каналу "Потрібно тисячі в день: що таке дрони-перехоплювачі та чи зможуть закрити небо від "Шахедів".

Скільки дронів-перехоплювачів треба виготовляти, щоб вони були ефективними

Наші оборонці неба протистоять не тільки Shahed-136, але й реактивним "Шахедам". Дрони-перехоплювачі від різних виробників уже існують. Але є інші виклики: по-перше, слід підвищити їхню швидкість і дальність, а, по-друге, наситити ними війська у достатній кількості.

Щоб надійно прикрити населені пункти від масованих ударів дронами-камікадзе, Україні може знадобитися до 3 тисяч перехоплювачів на день на всіх напрямках.

Ми маємо вийти на обсяг виробництва 3 тисячі на день як країна, щоб протидіяти "Шахедам",

– говорять спеціалісти.

Поки що реально можна випускати тисячу – дві тисячі перехоплювачів на місяць. Але ситуація змінюється.

Зараз усі профільні фірми спільно шукають можливості для кооперації з великими заводами, залучення додаткового персоналу і потужностей, щоб налагодити серійне виготовлення дронів.

Важливо, що Повітряні сили та інші складові Сил оборони збивають реактивні "Шахеди", які росіяни намагаються подати як невразливі. Наприклад, 8 серпня в звіті ПС спершу було вказано мінус 3 ворожі БпЛА цього типу. Але згодом дані уточнили: ППО збила 4 реактивні дрони.

Ба більше, Україна вже має і перехоплювачі реактивних "Шахедів", заявили у ЦПД.