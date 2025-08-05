З часом стануть відомі подробиці про новий вид озброєння. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка.

Новини до теми Часу на перехоплення вчетверо менше: авіаексперт назвав загрози реактивного "Шахеда"

Що сказав Коваленко про перехоплювачі реактивних "Шахедів"?

За словами керівника ЦПД, від реактивних "Шахедів" також є перехоплювачі, тому коли ширяться в пабліках різні історії про "все пропало" – нічого не пропало.

Є певні розробки, про які думаю повідомлять у слушний момент,

– сказав Коваленко.

Зазначимо, що реактивні "Шахеди" мають значно вищу швидкість польоту (до 600 кілометрів за годину), що ускладнює їх перехоплення. Проте українська ППО адаптується до нових загроз, продовжуючи успішно збивати більшість ворожих цілей.

І хоча реактивні дрони технологічно просунутіші, вони залишають значний тепловий слід, що дозволяє українським системам ППО з інфрачервоною головкою самонаведення ефективно їх захоплювати.