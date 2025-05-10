Жінка купила шість будинків усього за 6 євро: як їй це вдалося та в якому вони стані

Американка Рубія Деніелс купила шість занедбаних будинків у мальовничому італійському містечку Муссомелі. За кожен дім вона заплатила приблизно по 1 євро.

Це стало можливим завдяки місцевій ініціативі, яка спрямована на відновлення покинутої нерухомості та залучення нових жителів. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на New York Post.

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Вигідні покупки нерухомості

У 2019 році американка Рубія Деніелс разом із чоловіком та шурином вирушила до Італії, аби оформити покупку кількох старих будинків у місті Муссомелі, що на Сицилії. Участь у програмі з продажу нерухомості за символічною ціною обійшлася їй у приблизно 22 600 євро – це витрати на адміністративні збори та послуги агентства. Самі ж будинки коштували приблизно 1 євро. Їх американка купила аж 6.

Придбана нерухомість перебувала в різному технічному стані – від частково зруйнованої до повністю непридатної для проживання. Деякі не мали даху й основних комунікацій. Проте багаторічний досвід Рубії у сфері планування дозволив їй самостійно координувати реконструкцію.



Американка купила в Італії кілька будинків по 1 євро кожен / Фото SWNS

Як жінка відновлювала будинки

Перший із будинків, який був у найгіршому стані, вже повністю відреставрований. Загальна сума інвестицій у цей дім становила 56 655 євро. За словами власниці, у ньому тепер облаштовано мармурову спальню, і серйозних ремонтів не знадобиться принаймні найближчі 50 років.

Наразі Рубія володіє шістьма об'єктами, один із яких планує переобладнати під оздоровчий центр із заняттями йогою та медитацією. Інші будинки, за її прогнозами, потребуватимуть значно менших витрат на ремонт.



Один з будинків жінка повністю відреставрувала / Фото SWNS

Жінка особисто керує процесами реконструкції та активно залучає до роботи членів родини. Вона також надає перевагу місцевим матеріалам і підрядникам, підтримуючи розвиток громади Муссомелі.

Окрім вигідної вартості нерухомості, інвесторку привабив і спокійний ритм життя в цьому сицилійському містечку.

Ніхто не поспішає, усе поруч. Кава з круасаном коштує 1,50 євро. У Каліфорнії – постійний стрес і поверхневість,

– зазначає американка.

Проєкт американки вже викликає інтерес серед її близьких і не тільки: дві тітки жінки планують переїхати до Муссомелі на пенсію, а один із будинків уже переглядає понад 30 потенційних покупців.