Три кімнати, які колись були майже в кожному старому будинку

Від посудомийної до комори – колись давно кожен традиційний будинок мав обов'язкові кімнати, призначені для повсякденного життя. Однак через сучасні потреби планування житла змінилося, і вони стали просто непотрібними.

Оскільки все більше господарів повертаються до минулих стилів дизайну, а багато старомодних тенденцій знову в тренді, варто пригадати ці особливі кімнати. До того ж деякі з них тепер з'являються в актуальний дизайнерських проєктах, розповідає 24 Канал, посилаючись на Homes & Gardens.

Цікаво Легенда була реальною: під замком знайшли скриню з минулого століття, яка шокувала істориків

Посудомийна



За кухнею була посудомийна кімната / Фото Kate Jordan, Nina Carbone

Колись давно забуті "кухонні комори" повертаються у світ дизайну інтер'єрів. У минулому ці кімнати були здебільшого у великих будинках з прислугою. Їх облаштовували біля кухні, де персонал готував їжу і мив посуд. Звідси ще одна назва – "посудомийна кімната".

Цікаво, що нещодавно американська дизайнерка інтер'єрів Ніна Карбоне використала кухонну комору у своєму проєкті. "Нещодавно я завершила дизайн будинку в італійському стилі, вперше побудованого в 1864 році, де основна увага під час реконструкції була зосереджена на створенні сімейного будинку, але з урахуванням віку оригінального будинку", – прокоментувала дизайнерка.

Хоча її клієнти могли просто зробити кухню відкритого планування, вони вирішили звернутися до минулої епохи. Тепер у будинку, окрім кухні, є посудомийна кімната та комора.

Спальня-веранда



Спальне місце на веранді / Фото Annie Schlechter

Або по-іншому веранда для сну. Це досить розкішне доповнення до будинку в колоніальному та італійському стилях архітектури за часів правління королеви Анни. Спальні-веранди створювали для того, щоб розмити межі між внутрішнім простором та навколишнім середовищем. Ідея була в тому, щоб господарі відпочивали в комфорті біля свого будинку, залишаючись наодинці з природою.

Комора



Стильна комора / Фото Catalano Architects

Окрему комору зазвичай робили у великих будинках, адже якщо житло маленьке, – куточок для зберігання продуктів можна організувати в межах кухні. Дизайнерка Ніна Карбоне показала результат своєї нещодавньої роботи – стильної синьої комори в новобудові.

Це новобудова, трохи сучасніша за більшість. Комора – це як друга кухня. Комори можуть бути місцем для всієї кухонної електроніки та речей, які заважають на головній кухні. Це місце для охолодження зайвих продуктів, таких як маринади та соуси, а також для зберігання менше використовуваного посуду,

– пояснила дизайнерка.

Ідея цього проєкту була та сама – вшанувати архітектуру давньої епохи, але із сучасним переосмисленням.