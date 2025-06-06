Поскольку все больше хозяев возвращаются к прошлым стилям дизайна, а многие старомодные тенденции снова в тренде, стоит вспомнить эти особые комнаты. К тому же некоторые из них теперь появляются в актуальных дизайнерских проектах, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Homes & Gardens.
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Посудомоечная
За кухней была посудомоечная комната / Фото Kate Jordan, Nina Carbone
Когда-то давно забытые "кухонные кладовые" возвращаются в мир дизайна интерьеров. В прошлом эти комнаты были в основном в больших домах с прислугой. Их обустраивали возле кухни, где персонал готовил еду и мыл посуду. Отсюда еще одно название – "посудомоечная комната".
Интересно, что недавно американский дизайнер интерьеров Нина Карбоне использовала кухонную кладовую в своем проекте. "Недавно я завершила дизайн дома в итальянском стиле, впервые построенного в 1864 году, где основное внимание при реконструкции было сосредоточено на создании семейного дома, но с учетом возраста оригинального дома", – прокомментировала дизайнер.
Хотя ее клиенты могли просто сделать кухню открытой планировки, они решили обратиться к прошлой эпохе. Теперь в доме, кроме кухни, есть посудомоечная комната и кладовая.
Спальня-веранда
Спальное место на веранде / Фото Annie Schlechter
Или по-другому веранда для сна. Это достаточно роскошное дополнение к дому в колониальном и итальянском стилях архитектуры во времена правления королевы Анны. Спальни-веранды создавали для того, чтобы размыть границы между внутренним пространством и окружающей средой. Идея была в том, чтобы хозяева отдыхали в комфорте возле своего дома, оставаясь наедине с природой.
Кладовая
Стильная кладовая / Фото Catalano Architects
Отдельную кладовую обычно делали в больших домах, ведь если жилье маленькое, – уголок для хранения продуктов можно организовать в пределах кухни. Дизайнер Нина Карбоне показала результат своей недавней работы – стильной синей кладовой в новостройке.
Это новостройка, немного современнее большинства. Кладовая – это как вторая кухня. Кладовки могут быть местом для всей кухонной электроники и вещей, которые мешают на главной кухне. Это место для охлаждения лишних продуктов, таких как маринады и соусы, а также для хранения менее используемой посуды,
– объяснила дизайнер.
Идея этого проекта была та же – почтить архитектуру древней эпохи, но с современным переосмыслением.