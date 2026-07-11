Без цього продати квартиру не вийде: про які документи варто подбати заздалегідь

Перед тим як продавати нерухомість, потрібно подбати про те, щоб юридичний статус житла відповідав усім вимогам закону. Наприклад, якщо квартира є неприватизованою, то укласти угоду стане вкрай складно. До того ж є й інші деталі, що можуть унеможливити продаж.

Чому квартиру можна не продати

Договір купівлі-продажу нерухомості неможливо укласти з деяких причин, серед яких є неприватизоване житло, службове або ж відомче житло, соціальне житло, нерухомість під арештом та житло з невиплаченою іпотекою, дізнався 24 Канал.

Річ у тім, що якщо житло є неприватизованим, то людина, яка купляє нерухомість, не матиме повноцінного права власності. А якщо ж це службове чи соціальне житло, то воно перш за все належить державі або ж організаціям, а тому об'єкт не можна вільно відчужувати.

До речі, перевірити, чи справді продавець нерухомості має право власності на житло, можна у державному реєстрі, де дані звіряють з технічними документами на об'єкт. І як пояснює експертка з агентства нерухомості "Маяк", Міла Глушак, витягу, який підтверджуватиме це, недостатньо.

Потрібно ще перевірити наявність співвласників. Адже від них покупцю потрібно буде отримати письмовий дозвіл на продаж квартири. Відповідно до українського законодавства співвласники квартири або будинку можуть розпоряджатися лише своєю часткою у спільній власності. Водночас співвласники також мають право викупити частку.

Крім того, якщо житло було придбано у шлюбі, то також доведеться отримати згоду і від другого з подружжя, адже потім угоду можуть визнати недійсною.

Обов'язковим залишається також звіт про оцінку нерухомості, який підтверджує ринкову вартість квартири. Його повинен підготувати продавець. Без цієї оцінки нотаріус не зможе оформити договір купівлі-продажу, а інформацію зі звіту вносять до Єдиної бази даних звітів про оцінку. Термін дії такого документа – 6 місяців. Якщо за цей час угоду не укладають, то звіт замовляють повторно.

Нагадуємо, що крім самої суми за житло, покупцю доведеться заплатити ще пенсійний збір – 1% від вартості житла. Таким чином, якщо квартира коштує 50 тисяч доларів, то зверху доведеться доплатити ще 500 доларів у гривневому еквіваленті. Однак цей збір можуть не платити ті, хто купляє житло вперше, або ж ті, хто перебуває у черзі на отримання житла від держави.