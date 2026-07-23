Купівля квартири може затягнутися через банк: що потрібно зробити до угоди

Купівля житла з безготівковим розрахунком може затягнутися ще на етапі переказу грошей. Банк має право зупинити велику операцію та попросити додаткові документи, тому деталі оплати варто з'ясувати до підписання договору.

Які документи потрібні для безготівкової купівлі житла

Перед угодою продавець має підготувати документи на квартиру чи будинок, повідомляє Судово-юридична газета.

Зокрема, знадобляться:

документи, що підтверджують право власності;

технічна документація на нерухомість;

інші документи, які вимагатиме нотаріус для оформлення договору.

Покупцю потрібно заздалегідь перевірити, чи можна провести великий платіж із його банківського рахунку. Також варто уточнити в банку, чим підтвердити законне походження грошей. Це можуть бути довідки про доходи, договори продажу іншого майна, документи про отримання спадщини або інші підтвердження.

Порядок розрахунку потрібно погодити й з нотаріусом. Він має знати, у який момент продавець отримає гроші та як сторони підтвердять проведення платежу.

Чому банк може затримати оплату за нерухомість

За квартиру чи будинок можна розрахуватися звичайним банківським переказом, через депозитний рахунок нотаріуса, акредитив або ескроу-рахунок. Домовитися про спосіб оплати потрібно до підписання договору.

Навіть звичайний переказ не завжди проходить одразу. Якщо сума велика, банк може перевірити операцію в межах фінансового моніторингу та попросити додаткові документи. Платіж затримають, доки покупець не пояснить походження грошей і не надасть потрібні підтвердження.

Нагадаємо, щоб не зупиняти оформлення угоди через фінансовий моніторинг, покупцю варто завчасно повідомити банк про запланований переказ. Також потрібно уточнити ліміти, строки проведення платежу та перелік документів, які можуть знадобитися.