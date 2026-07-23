Какие документы необходимы для безналичной покупки жилья

Перед заключением сделки продавец должен подготовить документы на квартиру или дом, сообщает "Судебно-юридическая газета".

В частности, понадобятся:

документы, подтверждающие право собственности;

техническая документация на недвижимость;

другие документы, которые потребует нотариус для оформления договора.

Покупателю необходимо заранее проверить, можно ли осуществить большой платеж с его банковского счета. Также стоит уточнить в банке, чем подтвердить законное происхождение денег. Это могут быть справки о доходах, договоры купли-продажи другого имущества, документы о получении наследства или другие подтверждения.

Порядок расчета необходимо согласовать и с нотариусом. Он должен знать, в какой момент продавец получит деньги и как стороны подтвердят проведение платежа.

Почему банк может задержать оплату за недвижимость

За квартиру или дом можно расплатиться обычным банковским переводом, через депозитный счет нотариуса, аккредитив или эскроу-счет. Договориться о способе оплаты нужно до подписания договора.

Даже обычный перевод не всегда проходит сразу. Если сумма большая, банк может проверить операцию в рамках финансового мониторинга и запросить дополнительные документы. Платеж задержат, пока покупатель не объяснит происхождение денег и не предоставит необходимые подтверждения.

Напомним, чтобы не задерживать оформление сделки из-за финансового мониторинга, покупателю следует заранее уведомить банк о планируемом переводе. Также необходимо уточнить лимиты, сроки проведения платежа и перечень документов, которые могут понадобиться.