В Україні придбають ще 21 будинок для переселенців, які зможуть безоплатно проживати в них до трьох років. Загалом за програмою "Будиночки в селі" кошти виділили на придбання 74 будинків.

Де придбають будинки для переселенців і скільки вони коштуватимуть

Уряд виділив ще 10,475 мільйона гривень на придбання 21 будинку для ВПО. Житло купуватимуть у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях. Максимальна вартість одного будинку становить 500 тисяч гривень, пише народний депутат Павло Фролов.

Раніше на програму вже спрямували 26,5 мільйона гривень для придбання 53 будинків. Разом із новим фінансуванням громади зможуть придбати 74 будинки для тимчасового проживання переселенців.

Придбане житло залишатиметься у комунальній власності громад, а переселенці зможуть безоплатно проживати в ньому до трьох років. ВПО сплачуватимуть лише за комунальні послуги, а строк проживання можна буде продовжити за згодою сторін.

Як ВПО можуть отримати безоплатний будинок у селі

Щоб скористатися програмою "Будиночки в селі", переселенцям потрібно знайти житло та погодити його придбання з власником. Для цього необхідно:

Знайти будинок самостійно або за допомогою місцевої громади чи волонтерів.

Домовитися з власником про продаж житла.

Протягом трьох днів після домовленості подати заяву до органу місцевої влади або онлайн через вебпортал Пенсійного фонду України.

Водночас, за словами Фролова, більша частина передбаченої на програму субвенції обсягом 500 мільйонів гривень досі недоступна через бездіяльність Мінсоцполітики. Тому переселенцям радять уточнювати можливість придбання будинку безпосередньо в місцевої влади за місцем проживання.

Які ще житлові програми створили для ВПО

Нагадаємо, для ВПО збудують понад 1500 квартир у межах співпраці з Європейським інвестиційним банком із пільговою соціальною орендою у Львові, Житомирі, Миколаєві, Кременчуці та Кропивницькому.

Також держава шукає ресурси для відновлення виплат за сертифікатами: понад 41 тисячу заяв уже погодили, очікуючи надходження 2 мільярдів гривень від Банку розвитку Ради Європи на житлові ваучери номіналом 2 мільйони гривень для ветеранів та осіб з інвалідністю.