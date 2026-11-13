Понад 41 тисячу заяв уже погодили: коли ВПО отримають гроші на житло

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Коли ВПО отримають фінансування житлових ваучерів

Після кількох місяців невизначеності програму житлових ваучерів для окремих категорій ВПО, які проживали на тимчасово окупованих територіях, планують додатково профінансувати, пише народний депутат Павло Фролов.

У Мінрегіоні очікують до кінця 2026 року отримати перший транш у розмірі 2 мільярдів гривень від Банку розвитку Ради Європи. Ці гроші дозволять профінансувати ще близько тисячі ваучерів.

Загалом переселенці подали понад 49 тисяч заяв на отримання житлових ваучерів. Комісії вже погодили понад 41 тисячу з них, однак люди досі очікують на фінансування. Водночас 3 301 родина ВПО вже придбала житло за програмою.

Зверніть увагу! Переселенці можуть самостійно перевірити своє місце в черзі на фінансування. Для цього потрібно зателефонувати до Урядового контактного центру за номером 1545 та повідомити оператору номер житлового ваучера із застосунку Дія.

На 2027 рік у бюджетному запиті передбачено 10,1 мільярда гривень для продовження програми. З цієї суми 8 мільярдів гривень планують виділити з внутрішніх ресурсів, а ще 2,1 мільярда гривень залучити як кредит від Банку розвитку Ради Європи. Такого фінансування вистачить приблизно на 5 тисяч ваучерів.

Нагадаємо, житловий ваучер на 2 мільйони гривень можуть отримати переселенці зі статусом учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Кошти можна використати для купівлі житла або як перший внесок за іпотекою "єОселя".