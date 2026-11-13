Уже одобрено более 41 тысячи заявлений: когда ВПЛ получат деньги на жилье

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Когда ВПЛ получат финансирование на жилищные ваучеры

После нескольких месяцев неопределенности программу жилищных ваучеров для отдельных категорий ВПЛ, проживавших на временно оккупированных территориях, планируют дополнительно профинансировать, пишет народный депутат Павел Фролов.

В Минрегионе ожидают до конца 2026 года получить первый транш в размере 2 миллиардов гривен от Банка развития Совета Европы. Эти средства позволят профинансировать еще около тысячи ваучеров.

Всего переселенцы подали более 49 тысяч заявлений на получение жилищных ваучеров. Комиссии уже одобрили более 41 тысячи из них, однако люди до сих пор ожидают финансирования. В то же время 3 301 семья ВПЛ уже приобрела жилье по программе.

Обратите внимание! Переселенцы могут самостоятельно проверить свое место в очереди на финансирование. Для этого нужно позвонить в Правительственный контактный центр по номеру 1545 и сообщить оператору номер жилищного ваучера из приложения "Дія".

На 2027 год в бюджетном запросе предусмотрено 10,1 миллиарда гривен для продолжения программы. Из этой суммы 8 миллиардов гривен планируется выделить из внутренних ресурсов, а еще 2,1 миллиарда гривен привлечь в виде кредита от Банка развития Совета Европы. Такого финансирования хватит примерно на 5 тысяч ваучеров.

Напомним, жилищный ваучер на 2 миллиона гривен могут получить переселенцы со статусом участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны. Средства можно использовать для покупки жилья или в качестве первого взноса по ипотеке "еОселя".