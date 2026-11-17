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Де збудують соціальне житло для ВПО та якими будуть умови оренди

Верховна Рада затвердила угоди з Європейським інвестиційним банком, які дозволять залучити гроші на будівництво соціального житла, пише народний депутат Павло Фролов.

На першому етапі Україна залучить 100 мільйонів євро: 50 мільйонів у вигляді кредиту та ще 50 мільйонів як безповоротний грант від ЄС. Загальний пакет фінансування передбачає 400 мільйонів євро.

До переліку міст, відібраних для участі в проєкті, увійшли Львів, Житомир, Миколаїв, Кременчук та Кропивницький. Однак будівництво розпочнуть не в усіх містах одночасно. Спочатку після оцінки фінансових моделей оберуть 2–3 громади, які першими долучаться до реалізації проєкту.

Загалом планують звести від 13 до 15 багатоквартирних будинків, щоб забезпечити житлом понад 1 500 сімей. Перші 300 квартир мають збудувати у 2028 році, а завершити весь проєкт планують до 2030 року.

Нові квартири надаватимуть у соціальну оренду за вартістю, нижчою за ринкову. Розмір плати залежатиме від доходів та майнового стану сім'ї й не перевищуватиме 25–30% її сукупного доходу. Для окремих категорій громадян оренда може бути безкоштовною.

Нагадаємо, також за програмою "Будиночки в селі" планують придбати 53 будинки для переселенців у восьми областях. На це уряд виділив 26,5 мільйона гривень. ВПО зможуть проживати в такому житлі безплатно до трьох років, оплачуючи лише комунальні послуги.