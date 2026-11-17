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Где построят социальное жилье для ВПЛ и какими будут условия аренды

Верховная Рада утвердила соглашения с Европейским инвестиционным банком, которые позволят привлечь средства на строительство социального жилья, пишет народный депутат Павел Фролов.

На первом этапе Украина привлечет 100 миллионов евро: 50 миллионов в виде кредита и еще 50 миллионов в качестве безвозвратного гранта от ЕС. Общий пакет финансирования предусматривает 400 миллионов евро.

В перечень городов, отобранных для участия в проекте, вошли Львов, Житомир, Николаев, Кременчуг и Кропивницкий. Однако строительство начнут не во всех городах одновременно. Сначала, после оценки финансовых моделей, будут выбраны 2–3 общины, которые первыми присоединятся к реализации проекта.

Всего планируется построить от 13 до 15 многоквартирных домов, чтобы обеспечить жильем более 1 500 семей. Первые 300 квартир должны быть построены в 2028 году, а завершить весь проект планируют к 2030 году.

Новые квартиры будут предоставляться в социальную аренду по цене ниже рыночной. Размер платы будет зависеть от доходов и имущественного положения семьи и не будет превышать 25–30 % ее совокупного дохода. Для отдельных категорий граждан аренда может быть бесплатной.

Напомним, также в рамках программы "Домики в деревне" планируется приобрести 53 дома для переселенцев т в восьми областях. На это правительство выделило 26,5 миллиона гривен. ВПЛ смогут проживать в таком жилье бесплатно до трех лет, оплачивая только коммунальные услуги.