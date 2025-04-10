Чоловік продав трикіматний будинок і переїхав у фургон: як він тепер живе

50-річний британець, на ім'я Джеймс, мав сім'ю, з якою мешкав у своїй трикімнатному помешканні. Тепер чоловік живе сам у будинку на колесах, подорожуючи Європою.

Життя Джеймса повністю змінилося, коли він розлучився з дружиною. Хоч цю подію британець переживав важко, зараз він стверджує, що дуже щасливий, розповідає 24 Канал, посилаючись на What's The Jam.

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Продав квартиру і переїхав у фургон

Після розлучення Джеймс залишився з двома фунтами на банківському рахунку і боргом у 18 тисяч фунтів. Складна емоційна й фінансова ситуація змусила його ухвалити нелегке рішення – продати будинок.

Я зрозумів, що втомився жити в будинку один із собакою, постійно платити рахунки й не мати ні копійки наприкінці місяця. Я багато років мріяв про простий і вільний спосіб життя, і тепер я нарешті наважився,

– поділився Джеймс.

За ці кошти він сплатив більшу частину боргів і придбав фургон Mercedes Vario 2008 року, який вже був переоблаштований на житло. Вартість такого будинку на колесах становила 25 тисяч фунтів (близько 31,5 тисячі доларів).



Спальне місце у фургоні / Фото Jam Press

Тепер 50-річний британець подорожує Європою, витрачаючи лише 250 фунтів на місяць (близько 315 доларів). Комунальних платежів у нього немає, як і постійної адреси, тому й витрати мінімальні. Чоловік платить лише за паливо, страховку, недорогий мобільний інтернет і продукти.



Кухонна зона / Фото Jam Press

"Хотів жити, а не існувати"

Спочатку чоловік подорожував Вельсом і півднем Англії, а пізніше став волонтером на музичних фестивалях і їздив по всій Британії. Це дало йому змогу паркуватися безплатно і харчуватися коштом організаторів.

Коли настала холодна пора, він перебрався до Португалії, а потім продовжив шлях уздовж узбережжя Іспанії.

Мене ніхто не змушував їхати – я міг би зняти крихітну квартиру і продовжувати ходити на роботу з 9 до 5. Але я хотів жити, а не просто існувати. Біля багаття всі рівні, неважливо, скільки в тебе грошей. Я нарешті відчуваю себе в мирі з собою. Шкодую тільки про одне – що не зробив цього раніше,

– зазначив британець.

Джеймс не має стабільного доходу, але це його не турбує, бо влітку починаються фестивалі, на яких він знову буде волонтером.