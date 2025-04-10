Жизнь Джеймса полностью изменилась, когда он развелся с женой. Хотя это событие британец переживал тяжело, сейчас он утверждает, что очень счастлив, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на What's The Jam.

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Продал квартиру и переехал в фургон

После развода Джеймс остался с двумя фунтами на банковском счете и долгом в 18 тысяч фунтов. Сложная эмоциональная и финансовая ситуация заставила его принять нелегкое решение – продать дом.

Я понял, что устал жить в доме один с собакой, постоянно платить счета и не иметь ни копейки в конце месяца. Я много лет мечтал о простом и свободном образе жизни, и теперь я наконец решился,

– поделился Джеймс.

За эти средства он оплатил большую часть долгов и приобрел фургон Mercedes Vario 2008 года, который уже был переоборудован в жилье. Стоимость такого дома на колесах составляла 25 тысяч фунтов (около 31,5 тысячи долларов).



Спальное место в фургоне / Фото Jam Press

Теперь 50-летний британец путешествует по Европе, тратя лишь 250 фунтов в месяц (около 315 долларов). Коммунальных платежей у него нет, как и постоянного адреса, поэтому и расходы минимальны. Мужчина платит только за топливо, страховку, недорогой мобильный интернет и продукты.



Кухонная зона / Фото Jam Press

"Хотел жить, а не существовать"

Сначала мужчина путешествовал по Уэльсу и югу Англии, а позже стал волонтером на музыкальных фестивалях и ездил по всей Британии. Это дало ему возможность парковаться бесплатно и питаться за счет организаторов.

Когда наступила холодная пора, он перебрался в Португалию, а затем продолжил путь вдоль побережья Испании.

Меня никто не заставлял уезжать – я мог бы снять крошечную квартиру и продолжать ходить на работу с 9 до 5. Но я хотел жить, а не просто существовать. У костра все равны, неважно, сколько у тебя денег. Я наконец-то чувствую себя в мире с собой. Жалею только об одном – что не сделал этого раньше,

– отметил британец.

Джеймс не имеет стабильного дохода, но это его не беспокоит, потому что летом начинаются фестивали, на которых он снова будет волонтером.