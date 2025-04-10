Життя Джеймса повністю змінилося, коли він розлучився з дружиною. Хоч цю подію британець переживав важко, зараз він стверджує, що дуже щасливий, розповідає 24 Канал, посилаючись на What's The Jam.

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Продав квартиру і переїхав у фургон

Після розлучення Джеймс залишився з двома фунтами на банківському рахунку і боргом у 18 тисяч фунтів. Складна емоційна й фінансова ситуація змусила його ухвалити нелегке рішення – продати будинок.

Я зрозумів, що втомився жити в будинку один із собакою, постійно платити рахунки й не мати ні копійки наприкінці місяця. Я багато років мріяв про простий і вільний спосіб життя, і тепер я нарешті наважився,
– поділився Джеймс.

За ці кошти він сплатив більшу частину боргів і придбав фургон Mercedes Vario 2008 року, який вже був переоблаштований на житло. Вартість такого будинку на колесах становила 25 тисяч фунтів (близько 31,5 тисячі доларів).

Нерухомість Фургон Будинок на колесах
Спальне місце у фургоні / Фото Jam Press

Тепер 50-річний британець подорожує Європою, витрачаючи лише 250 фунтів на місяць (близько 315 доларів). Комунальних платежів у нього немає, як і постійної адреси, тому й витрати мінімальні. Чоловік платить лише за паливо, страховку, недорогий мобільний інтернет і продукти.

Нерухомість Фургон Будинок на коласах Кухня
Кухонна зона / Фото Jam Press

"Хотів жити, а не існувати"

Спочатку чоловік подорожував Вельсом і півднем Англії, а пізніше став волонтером на музичних фестивалях і їздив по всій Британії. Це дало йому змогу паркуватися безплатно і харчуватися коштом організаторів.

Коли настала холодна пора, він перебрався до Португалії, а потім продовжив шлях уздовж узбережжя Іспанії.

Мене ніхто не змушував їхати – я міг би зняти крихітну квартиру і продовжувати ходити на роботу з 9 до 5. Але я хотів жити, а не просто існувати. Біля багаття всі рівні, неважливо, скільки в тебе грошей. Я нарешті відчуваю себе в мирі з собою. Шкодую тільки про одне – що не зробив цього раніше,
– зазначив британець.

Джеймс не має стабільного доходу, але це його не турбує, бо влітку починаються фестивалі, на яких він знову буде волонтером.