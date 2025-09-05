У подарунок – "ціле селище": у Британії продають трикімнатний будинок з бонусом
- У Великій Британії продають трикімнатний будинок у селищі Нентхед, графство Камбрія, за 350 тисяч фунтів стерлінгів.
- Разом з будинком пропонують мініатюрне село з моделями будівель.
У Великій Британії виставили на продаж трикімнатний будинок. Як бонус безкоштовно пропонують "ціле селище".
Деталі про продаж будинку 24 Канал розповідає з посиланням на The Mirror.
Що відомо про продаж будинку у Британії?
В одному з найвищих гірських поселень в Англії продають будинок. Розташований він у мальовничому селищі Нентхед, що у графстві Камбрія. Ціна дому становить 350 тисяч фунтів стерлінгів, тобто майже 20 мільйонів гривень.
Будинок вражає простором: у ньому три великі вітальні та простора кухня – ідеальне місце як для затишних вечорів у родинному колі, так і для прийому гостей.
Агентство David Britton Estates, яке займається продажем цієї нерухомості, зазначає: "Якщо ви шукаєте спокійний притулок подалі від метушні міста або комфортний сімейний будинок у гармонії з природою – цей дім неодмінно зачарує вас".
Безкоштовно разом з будинком пропонують ціле мініатюрне село.
Мініселище, яке продають разом з будинком / Фото The Mirror
Що відомо про мініселище?
Це проєкт ручної роботи, в якому є мініатюрні будиночки, дві церкви та модель Біг-Бена заввишки 3,6 метра. Ця казкова композиція поділена на три частини – кожна приблизно 4,5 метра завдовжки – і відтворює вигляд різних куточків Великої Британії.
Одна з частин повторює архітектуру самого Нентхеда, інша – містечка в Озерному краї, а третя натхненна різними об'єктами нерухомості з усієї країни.
Мініатюрне село створювали протягом кількох десятиліть, і воно постійно доповнювалось. Крім того, селище має інтерактивний водний елемент, який активується за допомогою датчика руху, коли поруч проходять відвідувачі.
Які цікаві будинки продають у світі?
- Нещодавно у Британії також виставили на продаж будинок за 225 тисяч фунтів стерлінгів, який у мережі охрестили "шикарним сараєм". Житло викликало суперечки через своє розташування (на парковці) та незвичне планування. Користувачі соцмереж розділилися в думках: одні звертають увагу на недоліки, зокрема малі вікна та ванну кімнату на першому поверсі, інші ж вважають, що такий варіант чудово підійде для заміського відпочинку.
- У США, в місті Ґатлінберг виставили на продаж оригінальний будинок, що нагадує стопку млинців. Його вартість – 699 900 доларів. Площа становить 184 квадратних метри, а інтер'єр виконаний у жовтих відтінках із тематичним оформленням.