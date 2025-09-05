У Великій Британії виставили на продаж трикімнатний будинок. Як бонус безкоштовно пропонують "ціле селище".

Деталі про продаж будинку 24 Канал розповідає з посиланням на The Mirror.

Що відомо про продаж будинку у Британії?

В одному з найвищих гірських поселень в Англії продають будинок. Розташований він у мальовничому селищі Нентхед, що у графстві Камбрія. Ціна дому становить 350 тисяч фунтів стерлінгів, тобто майже 20 мільйонів гривень.

Будинок вражає простором: у ньому три великі вітальні та простора кухня – ідеальне місце як для затишних вечорів у родинному колі, так і для прийому гостей.

Агентство David Britton Estates, яке займається продажем цієї нерухомості, зазначає: "Якщо ви шукаєте спокійний притулок подалі від метушні міста або комфортний сімейний будинок у гармонії з природою – цей дім неодмінно зачарує вас".

Безкоштовно разом з будинком пропонують ціле мініатюрне село.



Мініселище, яке продають разом з будинком / Фото The Mirror

Що відомо про мініселище?

Це проєкт ручної роботи, в якому є мініатюрні будиночки, дві церкви та модель Біг-Бена заввишки 3,6 метра. Ця казкова композиція поділена на три частини – кожна приблизно 4,5 метра завдовжки – і відтворює вигляд різних куточків Великої Британії.

Одна з частин повторює архітектуру самого Нентхеда, інша – містечка в Озерному краї, а третя натхненна різними об'єктами нерухомості з усієї країни.

Мініатюрне село створювали протягом кількох десятиліть, і воно постійно доповнювалось. Крім того, селище має інтерактивний водний елемент, який активується за допомогою датчика руху, коли поруч проходять відвідувачі.

Які цікаві будинки продають у світі?