Хата коштувала подружжю 4 тисячі доларів. Чоловік з дружиною були готові до того, що їм доведеться робити ремонт, але не думали, що це потягне стільки витрат, розповідає 24 Канал, посилаючись на відео ютуб-каналу "Моя хата скраю і я".

Скільки насправді коштувала хата?

Андрій розповів, що вартість житла – це лише перший внесок. Справжня її ціна в рази вища.

Ми купили хату в селі за 4000 доларів. Довго на неї збирали й думали, що нарешті наша мрія збулася – і ми будемо жити щасливо і довго, слухаючи спів пташок. Але не так сталося, як гадалося,

– розповідає Андрій у кадрі.

Чоловік каже, що нерухомість привабила їх найперше ціною, адже село досить віддалене й там немає доріг. Та в результаті вони вклали у ремонт стільки коштів, що "можна було купити ще п’ять таких хат".

Чоловік розповідає про витрати на ремонт: відео

Хоча правильніше за ці гроші купити нормальну хату біля дороги, де було б уже все зроблено, але ми зробили отак. Тому не повторяйте наших помилок,

– порадив чоловік.

На першому етапі подружжя витратилося на приватизацію, проведення електрики, інтернету та води, перекриття даху, заміну підлоги, монтаж огорожі довкола території. Наступним етапом було облаштування ванни та туалету, встановлення нових вікон і ремонт у кімнатах.

На усе це пара витратила колосальні 22 тисячі доларів. Андрій каже, що сума насправді може сягати 25 тисяч, адже дрібниці всі не рахували.

Чи справді ремонт хати в селі такий витратний?

Свою історію про переїзд до села розповіла Валерія, яка понад 17 років прожила в Києві. Жінка купила хату на Житомирщині, теж бюджетну – за 8 тисяч доларів. Однак ця витрата стала для неї теж лише початком.

Коли Валерія купила житло, там взагалі не було водопостачання. Навіть у криниці води не вистачало, адже хатина, як з'ясувалося, стоїть на гранітній скелі. Через ці нюанси лише проведення води обійшлося в 37 тисяч гривень. Ремонт у кімнатах жінка робить самотужки.