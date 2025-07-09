Через 10 років кондитерства Євгенія вирішила повернутися до місця, де починалася її любов до випічки. А була це літня кухня бабусі, розповідає 24 Канал, посилаючись на "Фокус".

Зверніть увагу Затишне місце в горах: за скільки продають невеликі будинки в Карпатах влітку

Жінка переїхала в стару хатину бабусі та взялася за ремонт

На жаль, бабусі немає на світі вже давно – 11 років. Вона так і не побачила кондитерського успіху внучки.

Я згадала про те місце, де залишилась жити моя душа. Вперше у житті перестала рівнятися на нав'язаний інстаграмом "успішний успіх" і прислухалась до внутрішнього голосу, який просто закричав: я хочу в село,

– поділилася кондитерка.

Хатина довго була покинутою, та й роботи біля старого будинку завжди було багато. Однак Євгенію це не налякало, і вона вже розпочала трансформацію.

Євгенія показала своє нове житло: відео

"Хочте – смійтесь, хочете — ні, але перше, з чого я почала – це туалет на вулиці. Відразу ремарка для тих, хто ніколи не був в селі й думає, що ми тут досі живемо в середньовіччі, – це не так. В моєму селі майже у кожному будинку є санвузол. Та все ж, якщо ти проводиш більшу частину свого часу на вулиці, то й місце для усамітнення також було б непогано мати", – зауважила Євгенія.

Жінка ділиться всіма оновленнями та процесом ремонту: відео

Рішення, яке було зрозуміле не всім

Євгенія каже, що багато її родичів не підтримали ідею з переїздом. Вони назвали це рішення дивною забаганкою після багатьох років життя у столиці. Однак жінка для себе зрозуміла, що вона все добре обдумала. А згодом Євгенію почали надихати коментарі підписників:

"Іноді якісь одні зачинені двері можуть відкрити інші, де буде набагато краще (хоча ми не одразу це сприймаємо як позитивні моменти). Хай Вам все вдається! Творчих успіхів і задоволення від праці!" — написала одна з глядачок під відео.