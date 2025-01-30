У Британії продають туалет, який можна переобладнати на житло

У британському місті місцева влада вирішила виставити на аукціон громадський туалет. Його можна перетворити у житлові приміщення.

Деталі про дивну пропозицію на ринку нерухомості Британії 24 Канал розповідає з посиланням на ресурс Luxury Property News.

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Продають туалети для перетворення їх у житло

У Великій Британії, у містечку Пенрін (графство Корнуолл) місцева влада виставила на аукціон громадський туалет, який перебуває у її власності. Приблизна ціна лота становитиме від 10 000 фунтів стерлінгів, тобто 520 000 гривень.

В оголошенні йдеться про можливість перетворити туалет на невелике житлове приміщення: "Це б допомогло британцю зробити крок до власного помешкання".

Поки що це окремо розташована кам'яна будівля. Вона поділена на жіночу та чоловічу частини, а також обладнана туалетною кабіною для людей з обмеженими можливостями.

Такий вигляд має туалет, який можна перетворити на будинок: Фото Clive Emson

Раніше туалети здавали в оренду

Влада Корнуолла раніше здавала туалети в оренду міській раді Пенріна. Однак у 2023 році містечком прокотилася хвиля вандалізму. Тому місцева рада вирішила повернути туалети у власність графства.

До слова, значна частина будівель Пенріна має давню історію та була споруджена за епох Тюдорів, Якова I та Георгіанської епохи. Через це місто визнане важливою історичною зоною. Тому використання ділянки його майбутнім покупцем залежатиме від отримання необхідних дозволів для перепрофілювання будівлі.

У Британії громадські туалети продають для перетворення їх у житло: дивіться відео