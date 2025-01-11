Цікаво, що 64-річна Надія Куца раніше працювала медсестрою, а до рідного села повернулася 7 років тому, аби доглядати за батьками. Про те, як вона прикрашала будинок, 24 Канал розповідає з посиланням на 0352.ua.

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Чому жінка вирішила декорувати будинок

Жителька села Джуринська Слобідка, що на Тернопільщині, протягом 3 років оздоблювала будинок та подвір'я композиціями з бетону.

Жінка розповідає, що раніше не тримала пензля в руках і не виявляла мистецького таланту. Вперше вона спробувала задекорувати стіну гаража, бо та постійно зацвітала від вологи. Тому Надія Куца вирішила викласти її камінням.

Після невдалої спроби вирішила експериментувати з бетоном. Так на подвір'ї почали з'являтися декоративні прикраси.

Жінка оздобила будинок та подвір'я бетонним декором / Скриншот з відео Т1 Новини

Які прикраси дому та подвір'я вже створила жінка

Першою завершеною роботою жінки стала декоративна огорожа. Далі вона створила казкову "криницю", використавши пеньок від зрізаного ясеня, який обплела металевою сіткою та різним ганчір'ям.

Зараз будинок та подвір'я жительки Тернопільщини прикрашають безліч композиції. У них переважають рослинні мотиви, виноградні лози, а також химерні дерева.

Виготовлення скульптур вимагає значних витрат на матеріали. Однак наснаги жінці надає підтримка рідних. Діти фотографують роботи, діляться ними в мережі, інколи навіть привозять майстрині у подарунок мішки з цементом.

Який вигляд має казковий будинок: дивіться відео