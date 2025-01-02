Цікаво, що сам письменник наполягав, що його роман неможливо екранізувати, а його вигадане місто Макондо ніколи не може бути збудоване. Проте це все ж вдалося, розповідає 24 Канал з посиланням на New York Times.

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Маркес не вірив, що місто можна збудувати, а роман екранізувати

Для того, щоб зняти серіал за романом Габріеля Гарсіа Маркеса "Сто років самотності" збудували з нуля ціле місто неподалік Ібаге, що в Колумбії.

Син Маркеса зауважував, що батько не уявляв, як великий роман може вміститися голлівудський фільм тривалістю три чи чотири години, а персонажів гратимуть англомовні актори.

Крім того, американська екранізація "Кохання під час холери" з Хав'єром Бардем, яка побачила світ у 2007 році, виявилася провальною. Однак родина Маркеса все ж погодилася на екранізацію роману, пояснюючи, що відчуває, що серіал зможе "відтворити "Сто років самотності".

Роман зняли у форматі восьмисерійної теленовели. І зробили це самі колумбійці. Ба більше, актори розмовляють не просто колумбійською іспанською, а навіть вивчили говірку костеньо – жителів Карибського узбережжя.



У Колумбії побудували місто, щоб зняти серіал "Сто років самотності" / Фото NYT

Аби передати через фільм атмосферу магічного реалізму, творці намагалися не використовувати комп'ютерну графіку та монтували спецефекти у процесі знімання всієї сцени перед камерою.

Наприклад, у сцені з левітацією священника, актора підіймали не окремо в студії, а прямо на знімальному майданчику, використовуючи мотузки. Не є комп'ютерною графікою і дощ із квітів. Для зйомок сцени використали багато свіжих і пластикових квітів, які знімальна група висипала на вулиці міста.

Як з нуля звели місто на 130 будівель

Для того, аби все було максимально близько до книги, слід було збудувати якомога реалістичніші декорації – місто ХІХ століття.

Тривалий час команда обирала локацію. І хоча місця знаходили, однак там постійно дощило. У результаті зупинилися на департаменті Толіма. Оскільки за сюжетом Макондо постійно змінювалося протягом поколінь, то звели два майданчики. Як повідомляє Netflix Queue, першим спорудили поселення на березі річки Магдалена, а потім Макондо, яке також трансформували у процесі.



Локацію для міста довго шукали / Фото El Departamento, Netflix

Будували Макондо з січня 2023 року. Для будівництва залучили сотні працівників. Там спорудили церкву, школу, бар Катаріно, бордель. Загалом 130 окремих будівель із фасадами та інтер'єрами. Садибу родини Буендіа зводили протягом 25 тижнів. Площа міста – 40 тисяч квадратних метрів.

У місті багато рослинності. Ландшафтні дизайнери привезли туди 16 тисяч рослин, які за задумом мали відтворити флору карибського узбережжя. Літературне Макондо розташоване поблизу моря, а реальне Ібаге – у глибині країни.

Крім того, творці серіалу досліджували історичні документи, відвідували музеї, спілкувалися з вченими, вивчали історію Колумбії. Костюмери аналізували малюнки, які зробили колись мандрівниками. Актори ж вчилися вишивати й писати чорнилом у старому стилі.



Інтер'єри максимально відповідають атмосфері роману Маркеса / Фото Mauro Gonzalez, Netflix

Художниця-декораторка Барбара Енрікес розповіла, що меблі, посуд, іграшки шукали в антикварних крамничках. 85% всіх об'єктів, використаних при зйомках, – оригінальні антикварні речі. У місцевих майстрів замовляли кераміку, текстиль, плетені кошики та капелюхи, а також прикраси.

Вважають, що прототипом для Макондо стало рідне місто Маркеса – Атакатака.