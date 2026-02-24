Пенсіонерка виграла маєток за 4,5 мільйона та продала його через кілька місяців: що сталося

Сімдесятисемирічна британка виграла розкішний маєток біля моря, але після кількох місяців у новому домі вона вирішила продати нерухомість і розпорядитися грошима інакше.

Який будинок вона отримала?

Пенсіонерка Джун Сміт стала переможницею розіграшу. Призом був триповерховий особняк у прибережному містечку Фоуї в графстві Корнуолл, пише Mirror.

Будинок із панорамними вікнами та видом на море має шість спалень, простору кухню, кілька ванних кімнат і великі тераси.

Будинок, який виграла Джун Сміт / Фото Mirror

Ринкова вартість нерухомості оцінювалася у 4,5 мільйона фунтів стерлінгів, тобто близько 6 мільйонів доларів. Разом із будинком жінка отримала й грошовий бонус для покриття витрат на утримання.

Чому вона вирішила продати особняк?

Попри престижність житла, жінка зізналася, що не планувала кардинально змінювати спосіб життя. За її словами, пріоритетом стала фінансова підтримка трьох дітей і шести онуків.

Маєток в графстві Корнуолл за 4,5 мільйона фунтів стерлінгів / Фото Mirror

Продаж будинку дозволив родині закрити іпотечні кредити, допомогти з купівлею житла та створити власний бізнес. Джун пояснила, що для неї важливіше бачити стабільність дітей у майбутньому, ніж жити в розкішному маєтку.

Я знала, що хочу отримати величезну суму грошей, продавши будинок, але я також знала, що хочу провести там одне велике, справжнє сімейне літо, перш ніж ми щось зробимо,

– поділилася вона.

Як змінилося її життя після продажу?

Після продажу жінка придбала менший будинок у тому ж регіоні. За її словами, він більше відповідає її потребам і способу життя.

Я пройшла шлях від життя на одну пенсію до власниці особняка. Це досі звучить божевільно, коли я вимовляю ці слова вголос. Я чесно кажучи, думала, що це якийсь жарт,

– розповіла Джун.

Виграш повністю змінив її фінансову ситуацію, однак вона не прагнула демонстративної розкоші. Замість цього вона обрала практичний варіант і зосередилася на підтримці родини.

