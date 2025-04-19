Черговий обвал: будинки на популярному узбережжі Британії опинилися на краю прірви

На популярному пляжі Віпсідеррі в Корнволлі, Велика Британія, знову стався масштабний зсув ґрунту. Активісти вважають, що це наслідок будівництва елітних житлових комплексів у районі.

У місцевих ЗМІ пишуть, що популярне узбережжя вже давно стало центром протестів. Попри небезпеку обвалів і знищення наявних будинків, там ще й будують елітні ЖК, розповідає 24 Канал, посилаючись на Daily Star.

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Не перший і не останній обвал

"Територія під забудову зменшилася і продовжуватиме скорочуватися", – кажуть активісти місцевої організації "Врятуємо скелі Віпсідеррі".

Група закликає місцеву раду відхилити дозвіл на будівництво близько до обриву. Ділянка є небезпечною для наявних будинків, а зведення нового ЖК загострить проблему.

Мережею ширяться фото, на яких видно наслідки нещодавнього обвалу та нові тріщини на скелі та асфальтовому покритті, де зводять нові будинки. Цілком імовірно, що незабаром станеться ще один обвал.



Значна частина ділянки обвалилася / Фото SWNS

Варто зазначити, що минулого року на пляж обвалились сусідні ділянки, а в листопаді 2023-го стався ще один зсув подібного масштабу (близько 20 тисяч тонн породи).

Забудовник не хоче відмовлятися від зведення ЖК

Компанія отримала схвалення проєкту ще у 2007 році. Мовиться про будівництво семи вілл. Однак тоді дозвіл надали з важливою умовою – забезпечити стабілізацію скель.

Очевидно, забудовник не провів стабілізаційні роботи, тому ділянка продовжує потерпати від ерозії. У 2023 році наслідки призвели до тимчасового заморожування проєкту.

Місцеві активісти кажуть, що рада Корнволла двічі відхилила спроби забудовника ухилитися від умови. Забудовник же подав апеляцію, стверджуючи, що їхні наміри "неправильно зрозуміли". На жаль, проблема загострюється, а вирішити її наразі не можуть.