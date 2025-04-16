Бір очолив рейтинг за версією впливового видання The Telegraph, пише 24 Канал. Автори дослідження назвали його ідилічним куточком, що вражає своєю автентичністю, історичним шармом та чудовою природою.

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Село Бір – подорож у минуле

На офіційному сайті громади вказано: "Наше село втілює уявлення про класичний англійський приморський відпочинок. Кожен куточок створений для ідеальної одноденної поїздки чи довшого відпочинку в найкращих традиціях".

Село розташоване на узбережжя Девона / Фото Pecorama

Бір справляє враження місцини, де ніби зупинився час, дозволяючи мандрівникам поринути в автентичну атмосферу традиційної Англії. На центральній вулиці збереглися старомодні паби та крамниці, багато з яких передавалися з покоління в покоління.

У Бірі відчувається дух оповідань Енід Блайтон (відома англійська підліткова письменниця – 24 Канал) із традиційним англійським імбирним пивом. Це надзвичайно приємне місце, яке зберігає старомодний шарм,

– описують село журналісти.

Центр Бору / Фото istock

Історично на цій території проживали контрабандисти, які ховалися в печерах і поміж скель. Їхні імпровізовані помешкання зберегтися й донині – їх використовують ловці крабів.

До Бору можна дістатися автомобілем або поїздом від найближчих міст Ексмінстер та Ексетер. Варіантів житла для мандрівників там є багато що в центрі села, що на околицях.