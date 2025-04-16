Бир возглавил рейтинг по версии влиятельного издания The Telegraph, пишет 24 Канал. Авторы исследования назвали его идиллическим уголком, поражающим своей аутентичностью, историческим шармом и великолепной природой.

Интересно Дом, дерево и вода вокруг: как выглядит самый маленький остров в мире

Село Бир – путешествие в прошлое

На официальном сайте общины указано: "Наше село воплощает представление о классическом английском приморском отдыхе. Каждый уголок создан для идеальной однодневной поездки или более длительного отдыха в лучших традициях".

Деревня расположена на побережье Девона / Фото Pecorama

Бир производит впечатление места, где будто остановилось время, позволяя путешественникам окунуться в аутентичную атмосферу традиционной Англии. На центральной улице сохранились старомодные пабы и магазины, многие из которых передавались из поколения в поколение.

В Бири чувствуется дух рассказов Энид Блайтон (известная английская подростковая писательница – 24 Канал) с традиционным английским имбирным пивом. Это очень приятное место, которое сохраняет старомодный шарм,

– описывают село журналисты.

Центр Бора / Фото istock

Исторически на этой территории проживали контрабандисты, которые прятались в пещерах и между скал. Их импровизированные помещения сохраниться и по сей день – их используют ловцы крабов.

В Бор можно добраться на автомобиле или поезде от ближайших городов Эксминстер и Эксетер. Вариантов жилья для путешественников там есть много что в центре села, что на окраинах.