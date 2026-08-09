Будинки зі старих шин майже не потребують опалення: як це можливо

Будинок зі старих автомобільних шин і пляшок може не лише виглядати незвичайно, а й значно менше залежати від комунікацій. Особлива конструкція допомагає зберігати комфортну температуру, накопичувати воду та виробляти власну електроенергію.

Як влаштовані будинки зі старих шин і пляшок

Як пише видання nlc.hu, такі будинки називають Earthship. Концепцію створив американський архітектор Майкл Рейнольдс, який почав експериментувати з подібним житлом у 1970-х роках поблизу Таоса у штаті Нью-Мексико.

Такі будинки поєднують незвичні будівельні матеріали із сонячною енергією, природною вентиляцією та збором води.

Зовнішні стіни Earthship зводять зі старих автомобільних шин, які щільно заповнюють землею. Одна така шина може важити понад 130 кілограмів, тому ґрунт утрамбовують безпосередньо на місці будівництва. Згодом стіни покривають штукатуркою або глиною, тож самих шин у готовому інтер'єрі не видно.

Скляні пляшки й алюмінієві банки також використовують у будівництві, зокрема для легких внутрішніх перегородок і декоративних елементів. Водночас будинок не складається лише з повторно використаних матеріалів. Для нього також потрібні деревина, скло, утеплення, гідроізоляція, покрівля та інженерні системи.

Стіни із землею всередині шин накопичують тепло, а потім поступово його віддають. Через це температура у приміщеннях змінюється повільніше. Водночас така конструкція не замінює утеплення, тому сучасні Earthship додатково захищають від холоду та вологи.

На температуру впливає і розташування будинку. У Північній півкулі великі вікна зазвичай орієнтують на південь, щоб узимку отримувати більше сонячного тепла.

Влітку від перегріву допомагають навіси. У деяких будинках свіже повітря надходить через підземні труби, де частково охолоджується або нагрівається до температури ґрунту.

Earthship також можуть обладнувати сонячними панелями, системами збору дощової води та її очищення. Проте повністю відмовитися від опалення й кондиціонування можна не всюди. У сприятливому кліматі потреба в них справді може бути невеликою, але в регіонах із тривалими холодними зимами додаткове опалення все одно може знадобитися.

Нагадаємо, у Бразилії мати й донька звели житловий будинок площею 70 квадратних метрів, використавши понад 8 тисяч скляних пляшок. Їх зібрали на узбережжі Пернамбуку та використали не лише для оформлення, а й як частину конструкції будинку.