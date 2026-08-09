Как устроены дома из старых шин и бутылок

Как пишет издание nlc.hu, такие дома называют Earthship. Концепцию разработал американский архитектор Майкл Рейнольдс, который начал экспериментировать с подобным жильем в 1970-х годах недалеко от Таоса в штате Нью-Мексико.

Такие дома сочетают необычные строительные материалы с солнечной энергией, естественной вентиляцией и сбором воды.

Наружные стены Earthship возводят из старых автомобильных шин, которые плотно заполняют землей. Одна такая шина может весить более 130 килограммов, поэтому грунт утрамбовывают непосредственно на месте строительства. Впоследствии стены покрывают штукатуркой или глиной, поэтому самих шин в готовом интерьере не видно.

Стеклянные бутылки и алюминиевые банки также используются в строительстве, в частности для легких внутренних перегородок и декоративных элементов. В то же время дом состоит не только из повторно использованных материалов. Для него также требуются древесина, стекло, утепление, гидроизоляция, кровля и инженерные системы.

Стены с землей внутри шин накапливают тепло, а затем постепенно его отдают. Благодаря этому температура в помещениях меняется медленнее. В то же время такая конструкция не заменяет утепление, поэтому современные Earthship дополнительно защищают от холода и влаги.

На температуру влияет и расположение дома. В Северном полушарии большие окна обычно ориентируют на юг, чтобы зимой получать больше солнечного тепла.

Летом от перегрева помогают навесы. В некоторых домах свежий воздух поступает через подземные трубы, где частично охлаждается или нагревается до температуры грунта.

Earthship также могут оснащаться солнечными панелями, системами сбора дождевой воды и ее очистки. Однако полностью отказаться от отопления и кондиционирования можно не везде. В благоприятном климате потребность в них действительно может быть небольшой, но в регионах с длительными холодными зимами дополнительное отопление все равно может понадобиться.

Напомним, что в Бразилии мать и дочь построили жилой дом площадью 70 квадратных метров, использовав более 8 тысяч стеклянных бутылок. Их собрали на побережье Пернамбуку и использовали не только для оформления, но и как часть конструкции дома.