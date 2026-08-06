Як родина збудувала будинок із 8 тисяч скляних пляшок

Будинок Casa de Sal розташований у громаді Прая-ду-Соссегу на острові Ітамарака, що у бразильському штаті Пернамбуку. Проєкт створили мати й донька – фахівчиня із соціально-екологічної освіти Една Дантас і продюсерка у сфері моди Марія Габріеллі Дантас, пише itatiaia.

Для будівництва вони використали понад 8 тисяч скляних пляшок, зібраних на узбережжі Пернамбуку та в прилеглому регіоні. Пляшки стали не лише частиною оформлення, а й конструкції будинку. Через них помешкання отримало незвичний вигляд як зовні, так і всередині.

Девелопер РІЕЛ продовжує реалізацію ЖК Brother у Дарницькому районі Києва в межах концепції Riel Family Style. Проєкт поєднує функціональні планування, безпечний внутрішній простір та автономні інженерні рішення для щоденного комфорту. Локація з активним попитом на оренду робить його привабливим як для проживання, так і для інвестування.

Площа Casa de Sal становить 70 квадратних метрів. Це повноцінний житловий будинок, а не декоративний об'єкт. Скляні пляшки використали разом з іншими матеріалами.

Однією з головних цілей проєкту було повторне використання скла, яке могло опинитися на звалищі або в природному середовищі. Залучення пляшок до будівництва також дозволило зменшити потребу у частині традиційних матеріалів.

Авторки Casa de Sal хотіли показати, що відходи можуть отримати практичне застосування. У цьому випадку тисячі викинутих пляшок стали будівельним матеріалом і водночас надали будинку впізнаваного вигляду.

Нагадаємо, у Чехії стару свинарню перетворили на літній будинок. Архітектори зберегли кам'яні та цегляні стіни, додали бетон, сталь і великі отвори з виходом у сад, а інтер'єр залишили мінімалістичним.