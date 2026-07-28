Як стару свинарню перетворили на літній будинок

Як пише Dezeen, колишню господарську будівлю переобладнали для власника сусіднього будинку. Він мав давній особистий зв'язок із цією ділянкою, тому від ідеї знесення відмовилися й вирішили працювати з тим, що вже було.

Архітектори обрали сирий індустріальний підхід. Кам'яні стіни очистили та залишили відкритими, а цегляні ділянки вкрили фактурним цементним напиленням. Нові елементи виконали з бетону та сталі.

Як виглядає споруда ззовні / Фото Dezeen

Єдину кімнату зробили відкритішою завдяки двом новим прорізам у сталевих рамах. Один із них став скляними поворотними дверима з виходом у сад. Інший – великим заглибленим вікном, з якого видно головний будинок на ділянці.

У задній частині споруди облаштували невелику ванну кімнату, частково врізану у схил. Від житлової зони її відділили розсувними дерев'яними дверима. Стіни тут залишили бетонними зі слідами опалубки, а світло потрапляє через звичайне та мансардне вікна.

Інтер'єр будинку / Фото Dezeen

По периметру інтер'єру зробили низький бетонний подіум. Біля великого вікна на ньому облаштували лежанку, а у ванній встановили ванну. Решту інтер'єру навмисно залишили майже порожньою та гнучкою. Єдиним іншим постійним елементом стала невелика бетонна стільниця з мийкою в кутку.

Поруч із будинком також облаштували невелику відкриту кухню з видом на патіо. До неї веде мощена доріжка, що проходить від входу вздовж будівлі.

Нагадаємо, раніше у Мельбурні колишній магазин 1910 року перетворили на триповерховий сімейний будинок. Під час реконструкції зберегли старий фасад і зелену плитку, а всередині облаштували житлові зони та сад.