Как старую свинарню превратили в летний дом
Как пишет Dezeen, бывшее хозяйственное здание было переоборудовано для владельца соседнего дома. У него была давняя личная связь с этим участком, поэтому от идеи сноса отказались и решили работать с тем, что уже было.
Архитекторы избрали сырой индустриальный подход. Каменные стены очистили и оставили открытыми, а кирпичные участки покрыли фактурным цементным напылением. Новые элементы были выполнены из бетона и стали.
Как выглядит сооружение снаружи / Фото Dezeen
Единственную комнату сделали более открытой благодаря двум новым прорезям в стальных рамах. Один из них стал стеклянной поворотной дверью с выходом в сад. Другой – большим заглубленным окном, из которого виден главный дом на участке.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
В задней части постройки обустроили небольшую ванную комнату, частично врезанную в склон. От жилой зоны ее отделили раздвижной деревянной дверью. Стены оставили бетонными со следами опалубки, а свет попадает через обычное и мансардное окна.
Интерьер дома / Фото Dezeen
По периметру интерьера сделали низкий бетонный подиум. У большого окна на нем устроили лежанку, а в ванной установили ванную. Остальные интерьеры намеренно оставили почти пустой и гибкой. Единственным другим постоянным элементом стала небольшая бетонная столешница с мойкой в углу.
Возле дома также обустроили небольшую открытую кухню с видом на патио. К ней ведет мощеная дорожка, проходящая от входа вдоль здания.
Напомним, ранее в Мельбурне бывший магазин 1910 года превратили в трехэтажный семейный дом. В ходе реконструкции сохранили старый фасад и зеленую плитку, а внутри обустроили жилые зоны и сад.