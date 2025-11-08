Історія, від якої стає моторошно: студенти виявили, що в їхньому будинку місяцями жив невідомий

Мешканці студентського будинку в Огайо були приголомшені, коли з'ясували, що дивні шуми з підвалу походять від людини. Таємний мешканець Джеремі тривалий час жив у будівлі.

Як таке стало можливим і чим завершилася історія, 24 Канал розповідає з посиланням на The Mirror.

Як студенти виявили чоловіка, який жив в їхньому будинку?

Все почалося зі спостережень студентів: відкриті шухляди, ввімкнене світло та кроки під підлогою. Дехто навіть припускав, що в будинку оселився привид. Проте реальність виявилася значно тривожнішою.

Один із мешканців, Бретт, часто чув шум із підвалу, хоча двері туди завжди були замкнені. Одного вечора він спустився вниз і натрапив на незнайомця. Чоловік представився Джеремі, але відмовився пояснювати, що робить у будинку, і просто пішов, залишивши студентів у розгубленості.

Коли поліція нарешті відчинила двері підвалу, всередині виявили повноцінну кімнату: ліжко, телевізор, книжки, фотографії та одяг. Все виглядало так, ніби хтось жив там місяцями.



Невідомий чоловік тривалий час жив у підвалі студентів / Скриншот з відео Lantern OSU

Чи залишив чоловік оселю?

Згодом з'ясувалося, що Джеремі справді таємно оселився у підвалі, користуючись боковим входом, аби не потрапляти на очі мешканцям. Доступ він отримав через свого двоюрідного брата, який орендував квартиру у цьому будинку ще рік тому.

Лізингова компанія, яка керує нерухомістю, того ж вечора змінила замки. Студенти висловили обурення і навіть вимагали знижку на оренду.

Джиммі Олдерман, один зі студентів, зазначив: "Попри все, Джеремі виявився досить приємним хлопцем. Він не торкався нашої їжі та не заходив у кімнати, але сама ситуація була небезпечною – усе могло закінчитися значно гірше".

Пізніше стало відомо, що Джеремі мав доступ до ванної в підвалі, де прав свій одяг. Після розкриття його присутності він забрав речі й залишив будинок, залишивши студентів із відчуттям тривоги та безліччю питань.

До слова, у штаті Огайо проживання в підвалі або будь-якому приміщенні чужого будинку без дозволу власника є незаконним. Така поведінка підпадає під статтю про умисне перебування на чужій власності без права. За це передбачено штраф або арешт, а якщо особа також пошкодила майно чи користувалася ресурсами – можливі серйозніші обвинувачення.

Що відомо про інші схожі випадки?

Раніше 93-річна американка знайшла у підвалі свого будинку оголеного чоловіка, який, як з'ясувалося, мешкав там приблизно пів року. Поліція затримала його, залучивши службових собак і застосувавши сльозогінний газ. Приміщення, де він переховувався, було всього близько 60 сантиметрів заввишки.

Британець Майк Голл купив будинок у Лутоні, але протягом трьох десятиліть так і не оселився там. Згодом він випадково дізнався від сусідів, що у його помешканні хтось живе – у будинку регулярно вмикалося світло. Ба більше – чоловік з'ясував, що зловмисники не лише незаконно зайняли його власність, а й устигли її продати.