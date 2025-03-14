У 2021 році британець з'ясував, що шахраї не просто захопили його майно, а ще й встигли продати, розповідає 24 Канал, посилаючись на Lad Bible. У будинку на той час залелилися нові власники.

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Шахраї видали себе за власників і продали будинок

Майк придбав будинок у Лутоні в 1990 році. Це не було його основне помешкання, адже жив він у Північному Вельсі. Схоже, через те, що нерухомість пустувала, вона стала ціллю зловмисників.

Британець розповідає, що кілька років тому хтось видав себе за нього і продав будинок всього за 131 тисячу фунтів. Якраз тоді ж стурбовані сусіди повідомили, що в його будинку горить світло, і туди зайшли незнайомці.

Чоловік вирушив у Лутон до свого будинку і виявив, що замки замінені, а всередині триває ремонт. Незнайомець, який згодом відчинив двері, повідомив, що тепер цей будинок належить йому.

Інцидент не могли вирішити кілька років

Розслідування зайнялися правоохоронці та навіть місцеве радіо, адже справа набула резонансу. Журналісти виявили, що шахраї використовували підроблене водійське посвідчення та фіктивний банківський рахунок для оформлення продажу.

Судові тяганини тривали кілька років, аж поки рішенням не постановили, що Майк повинен отримати право володіння своєю власністю. Справа зрушила з місця тоді, коли британеця внесли до земельного кадастру як законного власника в листопаді 2023 року.

На жаль, проблеми Майка переслідували. Згодом у його будинку поселилися сквотери. Подружжя з маленькою дитиною жили за підробленим договором оренди та завдали збитків на 60 тисяч фунтів. Для Британії це доволі популярний сценарій.

Місцеве видання пише, що попри роки судових розглядів і значні фінансові втрати, Майк таки повернув собі будинок.