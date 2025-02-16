На думку індійки, яка недавно переїхала до англійського міста Вотфорд, сміттєві баки на показ псують вигляд цілого міста. Ось що з цього приводу розповіла BBC професорка соціології в університеті Ланкастера Елізабет Шоу, пише 24 Канал.

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Чому в Британії сміттєві баки стоять біля будинків

"Чому в Британії біля кожного красивого будинку, на кожній вулиці, стоять сміттєві ящики, ніби це якась гордість і радість?" – дивується 46-річна індійка Стефані Тейлор-Джамаль.

За словами мігрантки, хоч райони її рідного міста потопають у сміттєвих відходах, все-таки сміттєві ящики краще не ставити на загальний огляд.

Британія — така гарна країна! А коли ці ящики так недбало виставлені біля парадного ґанку кожного будинку, то чарівність міста зникає,

– каже Стефані.

Професорка соціології Елізабет Шоу відповідає, що наявність баків біля будинків "пов'язана з регламентованим збором сміття".

Що відомо з історії

Згідно із Законом про охорону здоров'я, ухваленим у 1848 році, міська влада почала збирати сміття безпосередньо в городян. У ті часи люди просто спалювали побутові відходи, а золу потім зсипали в спеціальний попільник, що розташовувалася на задньому дворі – там, де і сміттєзвалищне місце. Потім збирач збирав золу звідти, іноді навіть щодня.

"До 1900 року ці попільники вже не могли вмістити всі відходи кожної окремої сім'ї, а їхнє розташування на задньому дворі ускладнювало збір відходів, до того ж невелика місткість робила їх непридатними для великих обсягів відходів", – йдеться в науковій доповіді, співавтором якої є професорка Шоу.



Сміттєві баки біля парадного входу / Фото Portsmouth News

У 1950-х роках у Британії ввели в побут металеві сміттєві баки, але в 1960-х роках їх замінили на більші пластикові ящики на коліщатках, які почали ставити біля парадних дверей. Так сміттєзбирачам було зручніше працювати.

Це також пов'язано з тим, що в густонаселених районах будинки побудовані дуже щільно один до одного. Збоку або на задньому дворі часто просто немає місця, щоб поставити сміттєвий бак.