По мнению индианки, которая недавно переехала в английский город Уотфорд, мусорные баки на показ портят вид целого города. Вот что по этому поводу рассказала BBC профессор социологии в университете Ланкастера Элизабет Шоу, пишет 24 Канал.

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Почему в Британии мусорные баки стоят возле домов

"Почему в Британии возле каждого красивого дома, на каждой улице, стоят мусорные ящики, будто это какая-то гордость и радость?" – удивляется 46-летняя индианка Стефани Тейлор-Джамаль.

По словам мигрантки, хоть районы ее родного города утопают в мусорных отходах, все-таки мусорные ящики лучше не ставить на всеобщее обозрение.

Британия - такая красивая страна! А когда эти ящики так небрежно выставлены у парадного крыльца каждого дома, то очарование города исчезает,

– говорит Стефани.

Профессор социологии Элизабет Шоу отвечает, что наличие баков возле домов "связано с регламентированным сбором мусора".

Что известно из истории

Согласно Закону об охране здоровья, принятым в 1848 году, городские власти начали собирать мусор непосредственно у горожан. В те времена люди просто сжигали бытовые отходы, а золу потом ссыпали в специальный пепельник, что располагалась на заднем дворе – там, где и мусоросвалка место. Потом сборщик собирал золу оттуда, иногда даже ежедневно.

"К 1900 году эти пепельницы уже не могли вместить все отходы каждой отдельной семьи, а их расположение на заднем дворе затрудняло сбор отходов, к тому же небольшая вместимость делала их непригодными для больших объемов отходов", – говорится в научном докладе, соавтором которого является профессор Шоу.



Мусорные баки у парадного входа / Фото Portsmouth News

В 1950-х годах в Британии ввели в обиход металлические мусорные баки, но в 1960-х годах их заменили на большие пластиковые ящики на колесиках, которые начали ставить у парадных дверей. Так мусорщикам было удобнее работать.

Это также связано с тем, что в густонаселенных районах дома построены очень плотно друг к другу. Сбоку или на заднем дворе часто просто нет места, чтобы поставить мусорный бак.