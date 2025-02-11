Памятное архитектурное здание появилось в Киеве в 1909 году. Его построили по заказу полковника Федора Ягимовского, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на сообщение старшего научного сотрудника Музея Киева Воробей Мирославы.

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Чем особенный Дом с котами

Дом Ягимовского выполнен в стиле модерн с использованием готики. Особенностью здания является то, что оно полностью асимметрично: с одной стороны улицы – 4 этажа, а с другой – 5 этажей.

Правда, для жителей дома это планировку нельзя назвать удобной. На каждом из этажей расположено по две квартиры, поэтому некоторые из комнат слишком вытянуты или имеют только одно окно.

Детали на фасаде делают дом по-настоящему причудливым. Главный вход украшают фигуры сов, а края большого полукруглого окна на первом этаже – барельефы котов с зелеными глазами. От них и происходит неофициальное название дома.

Как выглядит Дом с котами: смотрите видео

Эти декорации имеют определенное значение: совы символизируют мудрость, а зеленоглазые коты защищают дом от злых сил, являются символом уюта и благополучия.

Каждую архитектурную деталь воплотил зодчий Владимир Бессмертный, который был талантливым архитектором. По его проектам возведено много памятных сооружений, среди которых Дом с ирисами и Доходный дом Людмилы Максимовой в Киеве.

Первое назначение и современное состояние

Заказчик Ягимовский сдавал свой уникальный дом в аренду. Позже, как и большинство доходных домов, его национализировали.

В 1920-х годах в Доме с котами поселился Николай Левченко – украинский историк, востоковед и литературовед. Также здесь проживал и Степан Тимошенко – известный ученый-механик.

Сейчас на первом этаже дома функционирует юридическая компания, а все квартиры выше принадлежат местным жителям.